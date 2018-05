Boca quiere ensayar la vuelta ante el tatengue

Boca, que fue alcanzado por Godoy Cruz de Mendoza en la punta de la Superliga Argentina, recibirá esta tarde a Unión de Santa Fe con la intención de dar un nuevo paso hacia el título, tras quedar esta semana en una incómoda situación para avanzar a la fase final de la Copa Libertadores.

El equipo xeneize recibirá a los santafesinos a partir de las 17.45, en el estadio Alberto J. Armando, por la 26ta. y penúltima fecha, con el arbitraje de Germán Delfino y televisación de la señal de cable TNT Sports.

Boca, con dos partidos menos, comparte el primer lugar junto a Godoy Cruz, que ayer ganó (ver página 56), con 53 puntos y necesita cuatro unidades más para garantizar su coronación, algo que podría ocurrir el miércoles próximo cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata en el partido que no pudo jugarse hace una semana por las intensas lluvias.

El entrenador boquense Guillermo Barros Schelotto alistará a lo mejor disponible con la intención de no pasar sobresaltos a nivel local, como sí le sucede en el campo internacional, más precisamente en la Libertadores, luego de haber empatado en la semana con el Junior (1 a 1) en Barranquilla, resultado que lo dejó tercero en el Grupo H detrás del Palmeiras de Brasil y de los colombianos (solo supera al débil Alianza Lima de Perú) y al borde de la eliminación, algo que de concretarse sería un fracaso estrepitoso.

El Mellizo, ídolo durante su etapa de jugador, algo que le cobija y atenúa las críticas por sus desaciertos con el buzo de entrenador, no tendrá al uruguayo Nahitan Nández, suspendido, y tampoco sabe si contará con el bastión del equipo en lo referido a la recuperación de la pelota, el colombiano Wilmar Barrios, con un dolor en el sóleo derecho, aunque lo esperará hasta último momento para incluirlo entre los once titulares.

En cuanto a Unión tiene 40 puntos, acumula nueve partidos sin perder y está clasificado a la Copa Sudamericana de 2019, repetirá la formación que la semana pasada goleó en Santa Fe a Talleres de Córdoba por 3 a 0.

La único duda del técnico Leonardo Madelón era la presencia de Lucas Gamba, pero el delantero se recuperó de un golpe y formará la dupla ofensiva junto a Franco Soldano.

El tatengue intentará poner en apuros a Boca con el manejo del uruguayo Diego Zabala, la recuperación de Nelson Acevedo y la creación de Franco Fragapane, más la dupla ofensiva ya consolidada entre Gamba y el cordobés Soldano.

Las formaciones:

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Emanuel Reynoso, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Ramón Ábila, Edwin Cardona o Walter Bou. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Unión de Santa Fe: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Luciano Balbi; Diego Zabala, Mauro Pittón, Nelson Acevedo y Franco Fragapane; Lucas Gamba y Franco Soldano. DT: Leonardo Madelón.

Arbitro: Germán Delfino.

Cancha: Boca Juniors.

Hora de inicio: 17.45. TV: TNT Sports.