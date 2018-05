Juan Mulieri: “Todo el mundo quiere jugar un partido como este y no somos la excepción”

Dentro de lo que significó este primer semestre de año para Juventud Antoniana, ahora queda el compromiso frente a Rosario Central por la 32avos. de final de la Copa Argentina. El arquero Juan Cruz Mulieri habló con El Tribuno y a modo de un análisis pormenorizado del choque con el canalla, el uno fue claro en sus conceptos.



La enorme responsabilidad para el jugador de Juventud es prepararse para enfrentar a un rival como Rosario Central. ¿Qué representa un partido así?

Nos sumamos a los entrenamientos para pensar en Central. Tenemos pocos días para ponernos a punto y enfrentar a un rival de estas características que viene en competencia y en Primera División. Queda entonces ponerse de la mejor forma posible.

¿Es un buen incentivo enfrentar un rival que compite a este nivel en el fútbol argentino?

Sí. El incentivo está para volver a jugar. Es un partido hermoso que está por venir. La verdad es que todo el mundo quiere jugar un partido como este y no es la excepción para nosotros. Por eso nos ponemos a disposición del DT, para ir a jugar de la mejor forma posible.

¿Cómo es volver a juntarse con los compañeros que ya estuvieron en el torneo anterior?

Ojalá que puedan venir la mayoría, pero se van sumando, porque realmente necesitamos de todos.

Vas a tener la responsabilidad de atajar porque Diego Pave, quien se encuentra lesionado, se tiene que operar. ¿Cuál es tu opinión?

Es una responsabilidad muy linda de defender los colores de un club grande y frente a otro club grande. Esperemos hacerlo de la mejor manera. La verdad que ellos están más afilados que nosotros.

¿Cómo es tu relación con Diego Pave?

Siempre hablamos con Diego. Estamos en permanente contacto. Lamentablemente tiene un lesión. Pero para mí queda el hecho de seguir como lo venía haciendo. De responder y darle seguridad a mis compañeros. Este es un partido para estar entre los once y jugarlo. Hay que tratar de entregar lo mejor.



¿Cómo lo toman luego de lo que significó quedar afuera del Federal A? ¿Es una especie de revancha?

No sé si revancha. Es un partido aparte. Tuvimos la oportunidad de pasar en la Copa, nos toca un rival sumamente importante en lo que es el fútbol argentino. Hay que estar a la altura de darle pelea y de lo que pretendemos hacer, así que por eso estamos tratando de buscar el modo de prepararnos a lo que exige un partido de esta índole.

Justamente este rival viene con ritmo de competencia y ustedes están volviendo a entrenar. ¿No es una ventaja que se está dando al rival?

La verdad es que hace tiempo que no venimos entrenando. Si bien muchos de los chicos nos estuvimos moviendo, no es lo mismo que estar entrenando todos los días con tus compañeros. Lo que queda es aprovechar el mayor tiempo disponible hasta el día del partido para llegar con más fortaleza en todos los aspectos. De todos modos, con el trabajo que se llevó cada uno a su casa, se puede paliar la situación.

Renació la confianza que se transmite desde puertas adentro en el vestuario de Juventud y llama la atención.

Fue un rutina diaria que nos entregaron y nos estuvimos moviendo con esa programa. Lo que queremos es que sea una puesta a punto rápida. Es importante jugar amistosos para ir encontrando el mejor ritmo. Nos tocará jugar solo con unos 20 días de preparación.

El hincha también empezará a mostrar ansiedad para que el equipo responda desde adentro de la cancha.

Hay que tratar de dar lo mejor y de dejar hasta lo último. Para ello nos vamos a mentalizar con la finalidad de dejar todo.