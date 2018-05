Olga Ríos sueña con exponer sus cuadros en una galería de arte de Salta

Olga Ríos suma 74 años de una vida llena de trabajo y actividades que la hicieron feliz, algunas de ellas las fue descubriendo en forma tardía, pero hoy se han transformado en el eje de movimiento de todos sus días. En una rueda que gira en forma incesante, Olga siente que el tiempo no está de su lado, que así como cuando todo comenzó alguna vez todo puede terminar.

Sin proponérselo una década atrás, cuando la edad jubilatoria la alejó de su trabajo diario como ordenanza en un colegio secundario, decidió invertir tantas horas libres en su pasión por la pintura, aquella pasión escondida que en su niñez y juventud asomaron por momentos como pinceladas aisladas, sin ocupar el centro de su vida.

A sus 65 años, los primeros cuadros vieron la luz y se fueron perfeccionando con cada trazo, casi sin darse cuenta su casa se llenó de pequeñas obras que tardaron en ser expuestas en algún salón de cultura. “No era mi intención exponer nada, solo pinto porque me relaja, me apasiona, pinto para mí, pero mi familia casi me obligó a exponerlas y no me arrepiento, tuve buenas críticas que era a lo que temía”, contó.

Además de sus exposiciones, algunas de sus creaciones recibieron premios a nivel local y provincial, sus cuadros son requeridos con cierta frecuencia para formar parte de alguna ambientación cuando se realizan actividades en El Centro Cultural 13 de Febrero.

Olga se define como una mujer que alcanzó sus principales metas, formó una hermosa familia que aún se mantiene unida, se jubiló de un trabajo que la mantuvo cerca de su pasión por las artes, obtuvo un título de profesora de Actividades Prácticas aunque nunca pudo ejercer como docente y en esta última etapa de su vida puede darle color a esas imágenes que invaden su mente a cada instante.

Pero todavía resta un sueño por cumplir, a pesar de lo mucho que le cuesta exponer sus obras al resto de la comunidad, su gran y último deseo, así como ella lo define, es colgar sus cuadros en alguna galería de arte de la ciudad de Salta.

“Sé que es muy difícil, hay muchos trámites por cumplimentar, debo contar con los pergaminos suficientes como para que me acepten en Salta, yo tengo poca trayectoria aunque haya realizado varias exposiciones a nivel local, pero no pierdo las esperanzas. Hay personas que se comprometieron con ayudarme, solo espero que pueda alcanzar esa última meta, creo que nos es mucho lo que pido y no solo me haría feliz a mí sino también a mi familia, especialmente a mi marido que ya cuenta con 85 años y ansía más que yo poder estar presente si eso llegase a ocurrir”, contó Olga, con una expresión en su rostro de esperanza y desesperanza, de alguien que echó a volar una moneda al aire y espera.

Su última exposición

Caballos, hadas, paisajes, mujeres, flores y rostros componen su colección. No hay una sola temática que ella prefiera, porque sus cuadros surgen de su estado de ánimo o de la fuerza de alguna imagen que llenó su sentido visual.

Su última exposición se pudo apreciar en el Centro Cultural 13 de Febrero hasta el 27 de abril. Ahora espera una nueva invitación.