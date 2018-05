Arranca el reducido por el segundo ascenso a la Superliga

San Martín de Tucumán, que perdió la chance de ser campeón en la última fecha, será local ante Villa Dálmine en uno de los tres partidos a jugarse hoy por los cuartos de final del torneo Reducido de la B Nacional, del cual surgirá el equipo que acompañará al campeón Aldosivi a la Superliga. El santo tucumano, dirigido por Rubén Forestello, jugará desde las 18, en la Ciudadela.

Los otros dos encuentros de hoy serán Sarmiento de Junín-Instituto (a las 15.05) y Brown de Adrogué - Atlético de Rafaela (15.30). El martes, a las 21.05, culminarán los cuartos de final con el cotejo entre Almagro, que el sábado perdió el desempate por el título y el ascenso ante Aldosivi, y Agropecuario.

Esta instancia presenta la particularidad de que se define en un partido siendo local el equipo que logró mejor ubicación en el certamen y que pasará a semifinales en caso de empate. Los beneficiados son San Martín, Sarmiento, Brown y Almagro.



Domingo

Sarmiento vs. Instituto

Hora: 15.05 - TV: TyC Sports



Brown (A) vs. A. Rafaela

Hora: 15.30



San Martín vs. Villa Dálmine

Hora: 18



Martes

Almagro vs. Agropecuario

Hora: 21.10