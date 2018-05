Otro fin de semana sin Anual y sin inferiores en Salta, pero con femenino

Una nueva fecha del torneo Anual que organiza la Liga Salteña de Fútbol debió ser suspendida por el mal estado de los campos de juego tras la intensa lluvia que azotó a la ciudad de Salta en la madrugada del sábado.

Tras la supervisión del estado de los campos de juego en horas de la mañana, “por la seguridad de nuestros chicos y para preservar” las canchas, según expresa el comunicado liguista, se tomó la decisión de suspender casi por completo la sexta fecha de la Primera División e íntegramente el desarrollo de todas las divisiones inferiores que debían jugarse ayer.

El único partido del Anual que se disputará normalmente es el que sostendrán esta tarde, desde las 16, Mitre y Atlas en el Pascual Soler, ya que el drenaje del escenario del ciclón le permitirá estar en condiciones hoy. Es por ello que el clásico salteño entre Central Norte y Juventud Antoniana, que debía jugarse esta tarde en el “Dr. Luis Güemes”, será reprogramado, al igual que los choques entre Peñarol vs. Villa Primavera; Atlético Salta vs. San Antonio; Cachorros vs. Camioneros Argentinos del Norte; Unión vs. Libertad y Gimnasia vs. Pellegrini.

Las únicas que tendrán actividad en el ámbito liguista serán las damas, ya que la fecha del femenino se disputará sin interrupciones en Limache.



el programa

Fútbol Femenino

Primera división - 3º fecha

En Limache 1

A las 9

Atlas vs. Pellegrini

11.40

Primavera A vs. Argentinos

En Limache 2

A las 9

Juventud vs. Fe.Ce.Ve.S.

11.40

Primavera B vs. Gimnasia

En Limache 3

9

Central Norte vs. Mitre

11.40

San Martín vs. S. Francisco

----------------

Sub 18 - 2º fecha

Todos a las 10.30

Limache 1

Pellegrini vs. Gimnasia

Limache 2

San Martín vs. Juventud

Limache 3

Central Norte vs. Mitre