San Rafael: hace felices a más de 700 chicos y quiere jugar en la Liga Salteña

Bien en la periferia oeste de la capital salteña, allí donde las barriadas parecen olvidadas, donde el asfalto, los semáforos y la iluminación no abundan y donde mucho queda por hacerse... allí, en el corazón de San Rafael, brilla con luz propia un sueño cumplido de los vecinos, aquel grupo de “locos” que hace cinco años se movilizó, se organizó y quiso hacer algo en serio por el barrio, por sus pibes, por su gente, por sus problemáticas. Así nació la Asociación Deportiva, Social y Cultural San Rafael, un importante polo que contiene y mantiene ocupados y felices a más de 700 chicos y a cientos de familias, con siete categorías de fútbol y otras disciplinas como el Taekwondo, el boxeo, la gimnasia rítmica y la enseñanza de oficios como corte y confección, gastronomía y repostería, para que no solo el joven se sienta integrado.

Esta asociación se hizo con el apoyo de la Provincia y con la enorme ayuda de Hábitat Nación, para levantar un predio soñado. Per fundamentalmente, por el tesón y la constancia de los vecinos. Hoy ellos afrontan un conflicto con la Municipalidad de San Lorenzo por su administración, pero sus asociados no están dispuestos a ceder lo que tanto esfuerzo les demandó. Y aspiran a ganarse la afiliación a la Liga Salteña.

José Rojas, presidente de San Rafael, contó en diálogo con El Tribuno cómo se formó y creció este sueño cumplido, el litigio con la intendencia y la aspiración de competir en la Liga.

“Luchamos mucho para conseguir la Personería Jurídica y la regularización dominial de los terrenos en 2013. Esto se fundó en 1993, pero las gestiones anteriores de distintos intendentes no nos tuvieron en cuenta. En noviembre de 2014, tras mucho patear, nos entregaron las escrituras. En 2016 nos escucharon en el Área de Financiamiento de la Provincia y con el aporte fundamental de Hábitat Nación se construyó esto”, se refirió con orgullo Rojas al club y al predio, que en dos manzanas abarca dos canchas de fútbol con medidas reglamentarias, óptimas condiciones y sistema de riego; un salón de usos múltiples donde se practica taekwondo, box y gimnasia, más vestuarios, oficinas administrativas, cocina, utilería y una plaza de juegos para recreación de los niños.

“Esta es una institución integrativa, no solo para el vecino de San Rafael, sino también para los de Atocha I, II y II y Nueva Esperanza. En los hogares hay problemas conyugales, la juventud tiene problemas. Y aquí la gente viene y se olvida de todo, los chicos hacen deportes. Trabajan 30 profesores ad honorem en diferentes disciplinas y oficios, como corte y confección”, relató el titular de la entidad, para luego aludir a los ‘palos en la rueda’. “La Asociación y el vecino no están acostumbrados a confrontar, no es nuestro espíritu. Cuando se firmó la actividad compartida pensamos que el Municipio tenía intenciones de hacer la actividad compartida, pero no fue así. Nos querían sacar la ordenanza y el comodato, nos amenazaron. A la gestión de ‘Kila’ Gonza (intendente de San Lorenzo) no le gusta los barrios organizados, porque no los puede manipular. No dejaremos que el municipio nos lleve por delante”, desafió.

En cuanto al sustento de la Asociación, Rojas explicó que “solo estipulamos una cuota mínima de 50 pesos por grupo familiar para que nadie se quede afuera. El pequeño ingreso está destinado al mantenimiento del predio, del salón. El tesorero corta el pasto, el vicepresidente pinta, y así nos movemos. Ni la CD ni los profesores cobramos un peso”, aclaró.

“Esta obra se hizo para que los chicos no estén en la calle, para que sea un lugar de encuentro del vecino. No somos rebeldes, somos vecinos comunes que no hacemos política. Al municipio esto le sirve para hacer política, pero eso no nos interesa”, concluyó Rojas.



Los requisitos de la Liga