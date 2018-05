El 24 junio el Parque Nacional El Rey cumple 70 años de vida

El Parque Nacional El Rey se encuentra en el departamento de Anta, a 203 kilómetros de la ciudad de Salta.

Según un informe oficial, “tiene como objetivo preservar las yungas o nuboselvas y ambientes de transición (ecotonos) entre éstas y el Chaco serrano. Forma parte de las Sierras Subandinas, en el área de la selva tropical. Posee un clima tropical con temperaturas medias que oscilan entre los 22 y 25 °C, y la precipitación pluvial alcanza los 2.000 mm anuales”.

La creación

Con respecto a la creación del parque El Rey, el exgobernador Emilio Espelta solía contar que en una reunión que mantuvo con Perón en 1948, éste contó cómo había surgido la idea de su creación. “Una mañana -contó Perón- se presentó en mi despacho Ramón Cereijo, ministro de Hacienda.

Quería que juntos fuésemos hasta la playa del ferrocarril Belgrano, en el puerto. Dijo que era para mostrarme algo que me iba a interesar, sin adelantar nada al respeto. Solo resaltó que era algo netamente nacional y que estaba por ser enviado a un puerto de ultramar. Y me convenció de que valía la pena que lo conozca. Acepté el convite y partimos al puerto. Ya en la playa, nos acercamos a unos vagones sin baranda (chatas) que contenían inmensas vigas de madera. Estaban aseguradas con cables de acero y cadenas. Tenían el mismo largo que los vagones. Me quedé mudo, imaginando el tamaño de aquel árbol en su estado natural. Le pregunté a Cereijo si sabía de dónde era ese gigante y me dijo: ‘De una finca de Salta y su destino es Inglaterra. De allá volverá transformado en muebles finos’”.

“De vuelta a la Casa Rosada -continuó Perón- le dije a Cereijo que me preparara los papeles necesarios para expropiar la finca de donde habían extraído ese gigante del bosque. A los pocos días firmamos un decreto y creamos en Salta un parque nacional”, concluyo Perón.

El 24 de junio de 1948, el Boletín Oficial de la República Argentina publicó el decreto N° 18.000/1948 firmado por el presidente Juan D. Perón. La norma, algo imperfecta, dada la premura del caso, declaró sujeto a expropiación el terreno destinado a un parque nacional en la provincia de Salta. Su artículo primero dice: “Declárese de utilidad pública de conformidad por lo dispuesto por el artículo 3° de la ley 12.966 y sujeto a expropiación el inmueble denominado El Rey o Concepción, parcela 329, partido El Piquete, departamento de Anta, en la provincia de Salta, con una superficie según títulos, de cuarenta y cuatro mil ciento sesenta y dos hectáreas (44.162 ha.) de propiedad de los señores Miguel Antonio Martínez, Francisco Pérez Muñoz, Luis Osías Chapire, José Marhe Jure, Roberto Pedro López Lanzi y José Coloma Ginés, con destino a la creación de un parque nacional”.

Las normas legales

El Rey fue el primer parque nacional creado en una provincia, pues los anteriores estaban en territorios nacionales.

Si bien en un principio El Rey no fue declarado parque nacional por ley; ni hubo cesión de dominio y jurisdicción por parte de la provincia de Salta, el decreto N° 18.800/48 de Perón, es reconocido como el instrumento legal que creó dicho parque nacional.

Años después, durante el gobierno de Alejandro Lanusse, se promulgó el dto.-ley N°19.292/71, que fijó límites a parques y reservas. Allí, el inmueble es mencionado como Parque Nacional El Rey.

Luego, el dto-ley de Parques Nacionales N° 22.351/80, nuevamente lo menciona como Parque Nacional El Rey.

Orígenes de la estancia El Rey

Según don Atilio Cornejo, su nombre proviene de la merced concedida por la autoridad real al primer propietario de estas tierras y a sus legítimos descendientes.

Su primer dueño fue el coronel don Juan Adrián Fernández Cornejo y Rondón (1738-1797), nacido en Locumba (Perú) y casado con doña Clara de la Corte y Rosas. Se estableció en Salta en 1767 y su misión fue ejecutar la orden de expulsar a los jesuitas. Por merced real se le adjudicaron dos estancias en la frontera del río del Valle: Cuesta y Estancia Nueva. La primera, llamada Estancia El Rey, figura así en la “Descripción geográfica de los fuertes de la frontera de Salta”, del año 1759.