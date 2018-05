Las elecciones del IEM se vieron envueltas en un escándalo

Las elecciones del Instituto de Enseñanza Media (IEM) de Tartagal estuvieron envueltas en un escándalo sin precedentes, donde la violencia puso la nota. Un docente de la lista Naranja, que se consagró ganadora en la elección de director y vicedirector del IEM de Tartagal, debió ser sacado de las oficinas administrativas (a media mañana del viernes y mientras se realizaban las elecciones) por el actual director de la institución, literalmente abrazado, mientras el docente totalmente fuera de sí gritaba e increpaba a la candidata a ocupar la dirección por la otra lista (Unión y Compromiso), la profesora Patricia Medina.

En el IEM de Tartagal la lista que se consagró ganadora fue la Naranja por lo que la nueva gestión será dirigida por la docente Lilian Flores acompañada por el señalado agresor de la candidata de la lista opositora, el profesor de Educación Física Durbal Aramayo.

"Estaba como esos borrachos en una sapeada que se quiere agarrar a trompadas con otro y los amigos los separan forcejeando", describió uno de los docentes que vio azorado el lamentable espectáculo que se producía en medio del acto eleccionario y en presencia de alumnos, padres, profesores y personal de apoyo, habilitados para votar en las 6 mesas que se habían dispuesto en el IEM de Tartagal para el sufragio.

El hecho fue expuesto por la víctima de las agresiones, la docente Patricia Medina, en el ámbito educativo. Pero según aseguran otros docentes que debieron auxiliarla de la agresión que estaba sufriendo por el candidato a vicedirector de la lista que resultó ganadora, el profesor de educación física Aramayo. "Patricia tiene temor de llevar este tema a los ámbitos de la Justicia porque el hermano del agresor es el juez Nelson Aramayo. No sabemos si la denuncia puede perjudicarla", explicaron.

"Te vas ya mismo de aca"

El acto para elegir director y vicedirector se inició a las 8 y según relataron docentes del IEM Tartagal a este medio, se habían dispuesto 6 mesas, dos para alumnos, dos para padres, una para personal de apoyo y una para docentes.

Cerca de las 10, la docente y candidata a directora por la lista Unión y Compromiso, Patricia Medina, se acercó a la mesa donde votaban los alumnos, ubicada en la planta baja del edificio de la UNSa donde funciona el instituto de nivel medio, para hablar con otras dos candidatas de la lista Naranja que se econtraban paradas en ese lugar.

Durbal Aramayo, al parecer, interpretó que la presencia de la candidata opositora a su lista, la Naranja, era un acto de presión hacia los alumnos por lo que, según relataron algunos chicos que se encontraban presentes: "El profe bajó desde la planta alta y directamente se dirigió hacia la profe Patricia para decirle que se fuera inmediatamente del lugar".

La docente intentó dialogar con Aramayo, actitud que habría puesto aún más nervioso al ahora electo vicedirector, quien siguió gritándole a su colega. La mujer, temerosa de que las cosas fueran a mayores, se dirigió entonces hacia la dirección mientras Aramayo caminaba por detrás con el brazo en alto, furioso, y a los gritos.

"Cuando la profe Medina fue a avisarle al director Burgos, apoderado de la lista de Aramayo, lo que estaba sucediendo, el director salió a contenerlo a Aramayo que estaba sacadísimo", relató una alumna.

Otro docente que bajaba corriendo desde la planta alta cuando le advirtieron lo que sucedía con la docente Medina, contó que "el director tuvo que abrazarlo, forcejear con Aramayo que seguía a los gritos, con el brazo en alto apuntándole a Patricia, quien lloraba aterrada y sin consuelo".

No mostrar la hilacha

Cuando la información comenzó a trascender por las redes sociales y los propios alumnos comenzaron a poner en conocimiento lo que se estaba viviendo en el IEM Tartagal, El Tribuno se acercó al lugar pero el director aseguró que todo "se está desarrollando con total normalidad".

La docente agredida, pasadas algunas horas y ya un poco más tranquila, relató: "Fue un momento muy lamentable. Un colega que también es candidato me trató de la peor manera, de forma desaforada, tuvo palabras de mucha agresión hacia mi persona. Fue una actitud totalmente incomprensible por lo que presenté un amparo ante la junta electoral. Estamos delante de los alumnos y una elección de autoridades jamás puede ser caldo de cultivo para agresiones de ningún tipo. Todo lo contrario debe ser algo democrático y sobre todo debemos predicar con el ejemplo. Me sentí realmente muy mal porque mi mayor interés era que el acto se hiciera con normalidad. Lo extraño también fue que yo estaba con candidatos varones de la lista pero a ellos nunca se dirigió, la agresión fue solo hacia mi", precisó la docente, que también se desempeña como directora en una escuela técnica. "Soy docente de este establecimiento hace 28 años y un cargo directivo no es una cuestión de vida o muerte", expresó visiblemente sorprendida por la situación.

Si bien en un primer momento la profesora había expresado su intención de formalizar una denuncia por violencia de género en el juzgado de Susana Menéndez, con el transcurrir de las horas se desanimó porque el agresor es hermano del juez Nelson Aramayo. "Ella no sabe si hacer una denuncia en el ámbito judicial será peor", refirió otro docente que la acompañaba en la misma lista y se solidarizó con ella al momento de las agresiones.