Mañana se conocerá el veredicto del juicio al periodista Gaspar Cinco

El viernes pasado concluyó la etapa del compendio de pruebas aportadas por la parte actora y la demandada en el juicio al periodista Franco Gaspar Cinco, quien está acusado de provocar la muerte por envenenamiento de su novia Alejandra Ximena Párraga y del hijo de ella, Amir Párraga, de dos años de edad. El debate se cerró con la declaración del imputado, quien luego de once meses de silencio se avino a contar su verdad de lo sucedido el 5 de junio de 2017 en una vivienda ubicada en la calle Gorriti 844, en el macrocentro de la capital salteña.

El proceso continuará mañana, a las 9, en la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial con los alegatos a cargo del fiscal de Graves Atentados con las Personas, Ramiro Ramos Ossorio; del representante legal de la familia de las víctimas, Sebastián Schmidt; del querellante del Estado, Rafael Benegas, y los alegatos del defensor del imputado, Luis Agero Molina. Se estima que el mismo día el Tribunal de Juicio dé a conocer el veredicto.

En su descargo el periodista Gaspar Cinco recurrió a la teoría del in dubio pro reo como único recurso para contrarrestar la imputación por doble homicidio que pesa en su contra. Con este recurso lo que se propone es que el caso se resuelva por el beneficio de la duda para lograr su absolución lisa y llana. Seguramente sobre esta base sustentará su alegato el defensor Agero Molina en aras de demostrar que no hay plena certeza de que el periodista provocó la muerte de Alejandra y Amir. A la luz de los resultados de la investigación fiscal y de las pruebas surgidas en las audiencias de debate, todo indica que para el experimentado abogado no será una tarea fácil equilibrar la balanza, tomando en cuenta que es muy pesada la carga que sobre los hombros transporta su cliente. Sin embargo, en estas cuestiones nada se puede descartar porque todo depende de con qué ojos y con qué criterio el Tribunal de Juicio evalúe las pruebas y los alegatos de las partes involucradas.

Como director de este proceso está un juez de vasta experiencia y de reconocida trayectoria en la magistratura salteña. Desde el inicio del debate, el 19 de abril pasado, el camarista Angel Amadeo Longarte se esmeró en timonear el barco por aguas diáfanas, ofreciendo a la fiscalía, a las querellas y a la defensa todas las garantías para que el juicio se pueda desarrollar sin mácula. En ese sentido, el magistrado se involucró hasta en los mínimos detalles, como lo demostró durante la inspección ocular realizada el jueves pasado en el dique Cabra Corral, donde no dejó nada librado al azar.

Descargo

Gaspar Cinco relató que el 5 de junio del año pasado, cerca de las 16, estuvo en la casa de los padres de Alejandra Párraga, pero que en ningún momento ingresó a la habitación donde la joven y su hijo ingirieron el cianuro. Todo indica que esto, efectivamente, fue así. Dijo que fue él quien llevó una botella con agua bendita y un frasco de cianuro de 500 gr.

Explicó que consiguió el agua bendita de común acuerdo con su novia para suministrarle a Amir pensando que con ello se podía recuperar del prolongado resfrío que lo afectaba. Respecto al cianuro refirió que lo había comprado a pedido de Alejandra para que lo utilizara en las prácticas de la carrera de Licenciatura en Nutrición que cursaba en la UNSa.

Cinco sostuvo que estaba en un pasillo interno de la vivienda cuando escuchó el grito del niño. Subrayó que cuando Alejandra lo sacó de la habitación, el chiquito estaba desvanecido, con problemas de respiración. Contó que minutos después su novia tuvo los mismo síntomas y que antes de perder el conocimiento dejó entrever que tanto ella como el pequeño Amir habían ingerido el cianuro y que le pidió que hiciera desaparecer el frasco con el veneno. Indicó que mientras los vecinos y familiares asistían a Alejandra, él abordó su vehículo y arrojó el frasco en el canal de la Coronel Vidt, donde la policía lo encontró días después.

Con este desgarrador cuadro, en el lapso de treinta minutos, Amir murió en una clínica privada, y Alejandra cuando ingresaba al hospital San Bernardo. La autopsia determinó que madre e hijo murieron por efectos del letal veneno. Posteriormente los peritos confirmaron que el cianuro estaba mezclado en la botella que, según Gaspar Cinco, contenía el agua bendita que momentos antes había recolectado de los dispensers de la Catedral.

Si se tomara como válida la versión del comunicador social, su argumento podría encontrar asidero, tomando como hipótesis que Alejandra Párraga pudo haber mezclado el producto con el agua bendita, que le suministró el líquido a Amir y que luego ella hizo lo propio en un acto suicida.

Interrogante

¿Qué motivos pudieron haber llevada a Alejandra a tomar semejante determinación? Del debate no surgió nada en ese sentido, sino todo lo contrario. Las personas que declararon en el juicio fueron categóricas en sus expresiones al señalar que la joven adoraba a su hijo, al que consideraba la razón de su vida. Es más, los numerosos mensajes que Gaspar Cinco leyó el viernes refieren que la muchacha estaba enamorada y que ya había tomado la decisión de irse a vivir con él. Es decir que estaba muy ilusionada con la relación, que no tenía ningún motivo para quitarse la vida y mucho menos provocar la muerte de su pequeño hijo. Tampoco de los chats surgieron evidencias, ni por aproximación, que Alejandra haya tenido la intención de deshacerse de Amir.

Lo que sí se desprendió del debate fue que Gaspar Cinco era quien quería eliminar al infante, porque lo consideraba un estorbo en su relación con su novia. El episodio del dique Cabra Corral donde el niño cayó de manera sospechosa por un principio de más de 20 metros de profundidad, puso en evidencia al periodista. Esto ocurrió días antes del fatal desenlace. El mensaje que el mismo día Gaspar Cinco envió a un amigo, refiriéndose a este hecho, refuerza la teoría de que pudo haber intentado provocar la muerte de Amir.