Ya entregaron 118 caballos carreros

Hasta el momento se entregaron 118 caballos que eran de los carreros, con sus respectivos certificados de salud, a cinco fundaciones de equinoterapia de la ciudad, señala un informe elaborado por la Municipalidad de Salta. Se aclara además que se hace un seguimiento trimestral sobre el estado de los animales.

Días atrás, la proteccionista Elba Moreira había cuestionado duramente el Plan Integral de Reconversión de la Familia Carrera y exigió saber adónde y cómo están los caballos recuperados y los que no se entregaron todavía.

"No son 203 caballos como son 203 carreros porque hay familias en las que cinco eran carreros pero tenían un solo caballo. Hay casos en los que también se prestaban o alquilaban a los animales entre ellos", dijo la subsecretaria de Desarrollo Humano, Josefina Nallar. La funcionaria municipal no precisó la cantidad de equinos que faltan ser entregados para su recuperación y admitió que aún no se habló bien con esas familias carreras. "Esto es un proceso largo. Para nosotros no terminó el 4 de agosto. El trabajo es todos los días", expresó Nallar.

Cada carrero es un mundo y Josefina Nallar lo comprobó. "Mucha gente ha criticado por el maltrato a los animales, que es cierto, pero ellos viven una realidad muy cruda. Me decían, por ejemplo, este caballo está alimentado de puro pan, por eso está hinchado, no recibió el alimento adecuado, pero es lo que muchas veces sus dueños comen en el día: una taza de té con un pedazo de pan", relató la titular de Desarrollo Humano municipal, haciendo hincapié en que el tema tiene un trasfondo más delicado.

Justamente, la particularidad de cada familia implicó e implica un trabajo diferente y va más allá del equino. Se trata de ver que el caballo esté bien y que la familia salga adelante, aseguraron.

Los lugares donde están

Las cinco organizaciones que adoptaron los caballos que eran de los carreros son la Escuela Ecuestre Santo Cura Brochero (69 equinos), la Fundación Crines (20), la Fundación de Niños y Adolescentes en Riesgo (11), la Fundación Azul y la Fundación Anidar, cada una 9.

La búsqueda de casa para los animales no fue cosa fácil porque se exigen un montón de requisitos, entre ellos se debe dejar constancia del predio (dirección, superficie donde se instalará a los equinos) y el compromiso de no hacerles realizar trabajos forzosos ni dedicarlos a la reproducción bajo ninguna circunstancia.

La responsable del seguimiento del estado de los caballos, Josefina Nallar, aseguró que muchas personas que se acercaron a los predios a ver a los animalitos se fue contenta. Por lo que invitó a todos los interesados a hacer lo mismo. También puso a disposición la documentación respectiva.