Escándalo en la DAIA: las graves denuncias de Esmeralda Mitre sobre Cohen Sabban

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) le pidió ayer la renuncia a su presidente, Ariel Cohen Sabban, en medio de un serio incidente con la actriz Esmeralda Mitre.

Mediante un comunicado oficial, la DAIA informó que "su Consejo Directivo ha solicitado la renuncia de su presidente, Ariel Cohen Sabban, a partir de los hechos de público conocimiento". "El vicepresidente 1°, Alberto Indij, asumirá la presidencia de la entidad", agregó el escueto comunicado, en el que no se detallaron cuáles fueron los hechos de "público conocimiento".

El único episodio público reciente que relacionó a la actriz con la DAIA fueron sus declaraciones durante una entrevista en la que puso en duda cuántas fueron las personas asesinadas durante el Holocausto.

Luego de que se conociera el desplazamiento de Cohen Sabban, la actriz expresó: "He vivido una situación desagradable como mujer y como víctima de un pedido de dinero improcedente. Para que sucesos así no vuelvan a repetirse con otra persona lo he hecho conocer a quienes correspondía a fin de que se tomaran las medidas pertinentes".

"Dichas medidas ya han sido tomadas. Como no busco ni el estrépito público ni la venganza, no voy a hacer declaraciones ni a proporcionar detalles sobre los hechos, ni tampoco quisiera iniciar acciones legales. Defiendo mi privacidad y mi carrera artística, que ha sido construida sobre la base del trabajo honesto y no del escándalo", concluyó.

En abril pasado, Mitre brindó una entrevista en la que intentó aclarar una polémica frase de su ex pareja, Darío Lopérfido, sobre el número de los desaparecidos durante la última dictadura militar y afirmó: "Es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran 6 millones pero quizá no fueron tantos".

Frente al repudio que la frase generó la actriz pidió disculpas y Cohen Sabban expresó: "Desde la DAIA vamos a levantar nuestra voz contra cualquiera que busque minimizar lo que significo el Holocausto".

En ese contexto, Mitre concurrió a la sede de la DAIA para reunirse con sus autoridades y a la salida del encuentro señaló: "Luego de una durísima reunión llegamos a la conclusión de que me comprometo a cada día tratar de instruirme más acerca de todo lo que pasó (durante el Holocausto)".

Un día después, Cohen Sabban reveló que fue "una reunión muy dura" y que la actriz pidió perdón y que "se largó a llorar", pero aclaró que la DAIA no puede "otorgar perdón por aquellos que fueron masacrados en la época del Holocausto".

Pero, según informó La Nación, a acusación que ayer terminó con el pedido de renuncia de Cohen Sabban está vinculada a otro encuentro personal que ocurrió días después de la visita de la actriz a la institución.

El líder de la DAIA la habría invitado a tomar un café y, para mayor privacidad, le habría pedido que fuera en la casa de Mitre. Durante ese encuentro, Cohen Sabban habría intentado "aprovecharse de la situación de vulnerabilidad" en la que se encontraba la actriz.

"Existen chats telefónicos de WhatsApp que dan muestra de esta situación", relataron cerca de la actriz. Y agregaron, además, que hubo un "pedido inadecuado", lo que fue interpretado como un pedido de soborno vinculado a la polémica antes relatada.