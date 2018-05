Lanata: "El discurso lo tendría que haber dado Macri, no Dujovne"

El periodista Jorge Lanata estuvo invitado ayer al programa ' La noche de Mirtha ', emitido por Canal Trece, y a poco de regresar a la televisión con la séptima temporada de 'Periodismo para Todos , opinó sobre la actualidad del país y la difícil semana que tuvo el gobierno de Mauricio Macri , entre el aumento de las tarifas y la suba del dólar .

"[Mauricio] Macri no es un líder político, es empresario", sentenció el periodista. Y continuó: "Por eso no sale a hablar. Se tiene que acercar más a la gente. Tendría que ser más político y menos técnico. [ María Eugenia] Vidal es el futuro de Cambiemos ". Particularmente sobre el tema del dólar consideró que allí el presidente debió haber hablado a los argentinos.

"Macri tendría que haber hablado, no Dujovne, porque nadie entendió nada, ¿porque vos entendiste lo que dijo Dujovne? Dio 200 millones de números, nadie entendió nada, en cambio a Macri le hubiéramos entendido..", señaló Lanata, considerando que "creen que no hable protege al Presidente, y están equivocados".

Sobre la posibilidad de que Macri se postule en las elecciones de 2019, opinó: "Creo que se va a postular y que puede ganar, por poco, porque no hay oposición". Pero, el periodista dijo estar "en contra de cualquier reelección" porque "la política tiene que ser un servicio publico". Y agregó: "En la historia Argentina, nunca una reelección funcionó".

Con respecto a la suba de las tarifas, el periodista consideró que la Casa Rosada "tendría que hacer un acuerdo con otros partidos para poder ajustar". "No podés hacerlo vos solo desde un partido. Se necesita un pacto entre todos los partidos, la CGT e incluso la Iglesia para gastar menos sin que haya víctimas, porque no dan los números", opinó. Y añadió: "De esto salimos a largo plazo, no a corto, y si nos ponemos de acuerdo entre todos".

Pero al margen de los temas serios, también en "La Mesa" se habló de temas personales, de la salud el conductor, del cigarrillo, de sus gustos... "El teatro no me gusta, me da verguenza ajena le dije a Julio Chávez y Francella, no sé por qué me pasa eso...Yo no me meto en la obra, no me creo la obra, veo un tipo actuando", dijo el periodista. "Yo hice ese delirio del Maipo, que me convenció Patalano, pero cuando había dos funciones me quería matar, salía con un papel al escenario porque soy completamente incapaz de acordarme una frase...". La diva le preguntó si era mujeriego, a lo que Jorge riendo contestó "increíblemente tengo éxito con las mujeres", con detalle simpático de una charla, cuyo video completo dejamos a continuación: