“Reforma con visión de género”

“La noticia” del viernes fue la reunión del gobernador Juan Manuel Urtubey con legisladores nacionales y referentes políticos para barajar la posibilidad de un consenso provincial para analizar las instituciones: su desempeño, cómo mejorarlas, democratizarlas, hacerlas más ágiles y transparentes.

Entre ellas el Poder Judicial, la integración de las Cámaras, los mandatos de las autoridades electas, tanto provinciales como municipales, y la Auditoría General de la Provincia.

Una mesa que, al parecer, el gobernador aceptó poner en funcionamiento con el actual ministro de Gobierno, Marcelo López Arias, como un coordinador.

Réplicas

Pienso que es indispensable armar esas mesas de consenso con la participación también de jóvenes, mujeres y organizaciones de la sociedad civil.

También se puede hacer lo mismo con los colegios profesionales, gremios de trabajadores y asociaciones de empleadores.

Todos ellos para acordar los aspectos más relevantes y necesarios que ameriten una pronta reforma Constitucional en la provincia de Salta.

Es un mérito que quienes gobernaron esta provincia los últimos veinte años estén dispuestos a rediscutir reformas anteriores, con sus debilidades y fortalezas.

Con la mirada de la experiencia, del tiempo transcurrido, estén dispuestos a avanzar para perfeccionar la democracia republicana.

Pero esta reforma, por cierto, debe ser superadora e integradora, mirando al futuro sin mezquindades.

Debe necesariamente contar con la participación de jóvenes, que hoy están y son el presente.

Participación

Los jóvenes quieren un espacio de participación, que se los escuche. Tienen derecho a expresarse en la provincia en la que quieren vivir. Tienen derecho al desarrollo, la representación y la representatividad a la que aspiran. Son valores a proteger.

Las mujeres también queremos la reforma, con la visión de género, con valores, como ciudadanas que pensamos, participamos y trabajamos.

Contribuimos a la educación, a la formación, a la producción, a la conservación del ambiente, con todos los habitantes de Salta.

Esto para que nuestros hijos vivan en una provincia democrática, sin privilegios más que los del mérito. Que la corrupción sea combatida, no fomentada ni protegida. En consecuencia, que los órganos de control funcionen como tales.

Que participe la sociedad organizada en todas sus formas, para garantizar la transparencia y la equidad.

Que la reforma no sea integral porque para ello necesitamos más tiempo, más estudio, más meditación. Necesitamos reformas urgentes, estas son las que deben tratarse hoy. Las del Poder Judicial creo que es una de ellas. Porque una Constitución no se reforma con sentencias, sino con una asamblea constituyente.

Es tiempo que todos pensemos que con instituciones mejores, más transparentes, eficaces y eficientes, la vida de los ciudades estará más resguardada.

Es tiempo de dejar egoísmos mezquindades, individualismos, y pensar en todos, en los que están y sobre todo en las generaciones futuras.

Por eso aplaudo la iniciativa y espero que dé los frutos que esperamos y que no sea una comisión más para que todo siga igual.

Contribuyamos a que efectivamente se realicen los cambios que todos como saltenos nos merecemos.

Es tiempo que las instituciones funcionen acorde a las necesidades de un pueblo cada vez más agobiado por las demoras y las inequidades

.