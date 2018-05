Gastón Javier se defiende de un posible doping

La Unión de Ciclismo Internacional (UCI) notificó el jueves pasado al ciclista salteño Gastón Javier de un resultado adverso de un control antidoping realizado en la última edición de la Vuelta Internacional de San Juan, disputada entre el 21 y 28 de enero. Otro de los ciclistas que también fue informado por la entidad es el jujeño Gonzalo Najar, quien fue el ganador de la prueba en la provincia cuyana.

Los dos ciclistas integran el equipo Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de San Juan, que también podría recibir una sanción por contar con dos casos positivos en un año, que se castigaría una suspensión deportiva de 15 a 45 días. Para los casos de Najar y Javier el equipo tiene hasta el próximo 14 de mayo para elevar su apelación ante la UCI.

Cabe destacar que los casos de Najar y Javier presentan una diferencia. En cuanto al jujeño, se supo que la sustancia prohibida se denomina CERA (por sus siglas en inglés), mientras que sobre el salteño no se indicó ningún producto específico, solo se señaló que se encontró una cantidad superior a la normal de una “sustancia endógena”.

La sustancia endógena puede ser producida por el propio cuerpo humano y también puede producirse por la utilización de testosterona. Sobre este incidente habló Javier con El Tribuno.

“Se trata de un análisis que arrojó valores diferentes a los que tenía normalmente, pero en mi caso no se encontró ninguna sustancia. Solo tengo que justificar este parámetro, que es diferente al normal, y espero que todo salga de la mejor manera”, señaló el ciclista, que adelantó que hoy en San Juan iniciará estudios para confirmar que no utilizó ninguna sustancia prohibida y que la alteración de los valores se debe a algo natural.

“El 3 de mayo me llegó la notificación de la UCI y en ningún lugar se menciona sustancia alguna. Yo estoy tranquilo porque soy consciente de que no se encontró nada y de como trabajo día a día. Sí estoy medio enojado por lo que se publica en las redes, porque en lo malos momentos siempre están pero en los buenos se olvidan”, añadió Gastón, que también confirmó que no se le informó de ninguna suspensión provisoria, que si recayó sobre Najar.