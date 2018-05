Primer podio de Esteban Cístola en la Clase 3

La tercera fecha del Turismo Pista, Clase 3, de automovilismo, finalizó con el festejo de Esteban Cístola, en el autódromo de Concordia, en Entre Ríos.

El joven piloto salteño largó séptimo, corrió una apasionante final y logró su primer podio en la clase mayor del Turismo Pista, a bordo del Renault Clío que alista Jorge Oliverio, pero no fue el único representante capitalino en esa categoría ya que Pablo Vuyovich finalizó en el décimo lugar y Alfedro Lestar llegó en el puesto 22, mientras que Lucas Petracchini no clasificó por una falla mecánica.

Tras la competencia, cuyo final fue apasionante hasta la bandera a cuadros, debido a que la punta estuvo peleada entre el flamante ganador Marcos D’Agostino y Dino Cassiano, en segundo lugar.

El piloto de Joaquín V. González, con su gran tercer puesto, comentó: “Fue una carrera muy peleada y muy pareja, en la cual, en un momento dado, veníamos complicados, pero el ritmo del auto era impresionante y eso nos sirvió para avanzar y sostenernos en el tercer lugar”.

“No pensamos que se podría dar así la final, si bien teníamos la expectativa de terminar entre los tres primeros, a medida que pasaban las vueltas, la veía cada vez más difícil. Pero contamos con un gran auto, que nos permitió avanzar y obtener nuestro primer podio en el Turismo Pista Clase 3”, sostuvo.

Vuyovich, por su parte, tras una buena largada, buscó avanzar pero un toque con Marcelo González produjo daños en la trompa de la unidad ocasionando daños que le restaron rendimiento y a partir de ahí el experimentado piloto salteño se dedicó a completar la final y cruzar la bandera a cuadros en el puesto 10. Con los puntos sumados se ubica en el quinto puesto del campeonato con 57 unidades.

“Lamentablemente por un toque se perdió una gran oportunidad de ganar, se rompió la trompa y el auto empezó a tener menos frenos y a levantar mucha temperatura, me dediqué a llegar y a seguir sumando para el campeonato, ahora a pensar en la próxima fecha que es de puntaje y medio, gracias a todos”, dijo el piloto.

Luego, en el penúltimo puesto, por delante de Federico Santos, se ubicó Lestard que de a poco cumple en cada fecha, mientras que Petracchini se fue con bronca por no haber podido terminar la carrera.

En Clase 1

En el mismo circuito entrerriano se disputó la tercera fecha del Turismo Pista Clase 1, donde se encuentran los salteños Eduardo Moreno y Francisco Coltrinari. El primero de estos largó en el puesto 22 y finalizó decimosegundo, mientras que Coltrinari llegó en decimosexta ubicación. El ganador fue Matías Álvarez.