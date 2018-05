Campaña de poda de árboles por cuestiones de seguridad

Desde la Dirección de Medio Ambiente de la ciudad de Gral. Güemes, se ha lanzado una campaña de poda árboles por seguridad, la finalidad es poder eliminar todas aquellas ramas de árboles de gran porte que podrían desprenderse y ocasionar un accidente.

La poda se inició en la especies arbóreas ubicada en la cercanías la cementerio local, allí los Eucaliptus representan para los vecinos de la zona un gran riesgo, si bien muchos han solicitado su extracción, desde la Dirección de Medio Ambiente, tras un examen del estado general de los árboles han considerado que no se hace necesario su extracción, pero sí una poda de la ramas que ponen en riesgo a las viviendas contiguas.

“Estamos realizando una verificación de todos los árboles de la ciudad, hablamos de los más antiguos, para ver su estado de salud, en muchos casos son los dueños de las viviendas quienes nos colaboran informando sobre algún árbol en malas condiciones y que podría caerse por acción del viento o de una tormenta” informó la Ing. Teresita Barrionuevo como directora del área.

Las especies de Eucaliptus, que no son aptas para lugares poblados por la fragilidad de sus ramas, se encuentran sobre calle Viamonte y algunos en el plaza central, sobre ellos se llevan adelante controles constantes, debido a la gran altura que alcanzan su poda se hace muy difícil, para esta tarea la municipalidad contó con la colaboración de personal de bomberos voluntarios.

La caída árboles en épocas de tormentas es frecuente, no siempre los árboles que son derribados por el viento y el agua son de edad avanzada, “hay muchos factores que influyen para la caída de un árbol, por ejemplo el constante ataque de plagas que debilitan su estructura, el peso del agua en las ramas o el debilitamiento de la tierra por la humedad, hemos visto durante las tormentas de la semana pasada caer dos árboles muy jóvenes, que por no ser de gran porte con ocasionaron daños”, dijo Barrionuevo.

Podas responsables

Por diferentes razones muchas familias deciden la poda de su árbol en cualquier momento del año, por lo general contratan a personas para ese trabajo que no siempre resulta bien. En muchos casos la poda es muy rigurosa dejando en muy mal estado al árbol. Esas acciones comenzaron a ser sancionadas por el ejecutivo. “Hay épocas donde se deben realizar las podas y deben ser hechas por personas con experiencia. Si bien es una acción particular, el municipio presta ese servicio. Estamos controlando las podas realizadas y sancionando si fueron mal realizadas, buscamos generar conciencia sobre la protección de árboles”, dijo. Para Barrionuevo no solo se trata de saber cómo realizar una poda, también hay que saber que especie de árbol poner en las veredas.