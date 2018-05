Una columna casi le quita la vida

Una mujer de 61 años Salvó su vida en forma milagrosa, al ser rozada por una columna de concreto de 1 metro de largo y de un peso aproximado a los 60 kg. , que cayó de una altura de tres metros y medio, provocándole hematomas y rapaduras en un costado de su espalda.

El accidente tuvo lugar sobre calle Teniente Ibáñez de la ciudad de Gral. Güemes, en donde Elba tiene un negocio de venta de lubricantes que atiende junto a sus hijos, en la mañana de del viernes un camión contenedor se hizo presente en el negocio porque había sido contratado para levantar escombros.

Elba salió hacia la vereda para conversar con el chofer del camión, luego el conductor procedió a realizar alguna maniobrar con el fin de ubicar el contenedor en la posición ideal para descargarlo.

Durante la maniobra y sin que el chofer lo advirtiera, la parte superior del travesaño donde cuelgan los contenedores, “enganchó” un cartel que sobresalía hacia la calle y estaba amurado a la pared de la casa, al moverlo con fuerza hacia adelante lo hierros del cartel hicieron palanca sobre la pared hasta derribarla en una 50 %, varios ladrillos y parte de una columna cayeron hacia la vereda.

Quedó inmóvil boca abajo

Personas que se encontraban cerca de donde ocurrió el accidente, observaron como la mujer era arrojada una par de metros hacia adelante quedando inmóvil boca abajo, cuando llegaron hasta ella la vieron moverse y quejarse pero le aconsejaron que no intentara levantarse y esperar por la ambulancia, al ver el tamaño del objeto que la había golpea algunos pensaron lo peor.

Elba fue trasladada hacia el hospital Joaquín Castellanos, donde constataron que solo tenía varias raspaduras y contusiones pero que no revestían gravedad. “Fue un milagro, por centímetros no fue una desgracia, la columna solo llegó a rozarla pero fue suficiente para arrojarla al suelo, si no fueran por esos centímetros estaríamos hablando de una situación fatal, pero gracias a Dios no fue así” expresaron sus hijos.

El conductor no se dio cuenta

El conductor del camión nunca se dio cuenta que estaba arrastrando el cartel mientras movía el camión, inclusive cuando cayó la parte superior de la pared no entendía lo que pasaba, hasta que algunas de las personas que se acercaron para colaborar con la situación, le avisaron de lo que había provocado.