Acusan de acoso sexual al ex presidente de la DAIA: ”Me tocó un pecho y me quiso besar”

Esmeralda Mitre rompió el silencio y contó detalles de la horrible situación que vivió con el ex presidente de la DAIA Ariel Cohen Sabban, a quien acusó de haberle pedido dinero y de acosarla sexualmente durante una reunión pactada para que la actriz pida perdón por sus infortunados dichos sobre el Holacausto.

“Me tocó un pecho y me quiso dar un beso”, contó la ex pareja de Darío Lopérfido en diálogo con Jorge Lanata en Radio Mitre. “Les dije que me arrepentía y pedía perdón, que no sólo me retractaba. Estaba en una situación de vulnerabilidad como jamás estuve. Me llevan a una sala de reuniones donde el presidente de la DAIA me da como una palmada y me dice que me quede tranquila que me va a convertir en una heroína de esta situación”, narró la actriz detallando cómo había sido la conversación que había tenido con los titulares de la Delegación.

Y continuó: “Le dice a todas las personas que estaban en la sala de reuniones que por favor se retiren y me dice que prefiere que sea en mi casa, para que no haya extraños. Me dice: ¿Te puedo abrazar? ¡Abrazame fuerte!’. No sabía si me quería abrazar o si era una situación de acoso. Me dice que primero tengo que ir al museo del Holocausto y me dijo que no podía ir sola sino que tenía que ir con ellos y que íbamos a ir con prensa”.

“Le pregunté cuanto costaba el viaje y me dice U$80 mil dólares. Le dije que no los tenía porque me acabo de separar y tengo que comprarle la parte a mi ex marido. Cuando le dije que no tenía dinero me dijo que lo podía pagar en cuotas”, aseguró, explicitando el pedido de dinero que negaron desde la DAIA.

Y luego relató la situación de abuso sexual: “Me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca. Le digo: Te tenés que ir, y me dice: No, por favor, por favor, y se pone nervioso. Entra como en una crisis. La situación se había puesto violenta y él en un momento me dice: Quedate tranquila que no te voy a garchar. Una situación muy desagradable”, contó angustiada Esmeralda.

“Cuando se enteran que Gil Lavedra es mi abogado le piden una reunión y él los recibe con todas las pruebas de WhatsApp mía y todos los audios. Cuando le consulto a Ricardo Gil Lavedra porque tengo miedo al escrache en el teatro, él me contestó que si no relataba ese delito era un acto de impunidad. Por eso lo hice. Eso es extorsión porque no sé para dónde iba ese dinero”, cerró la actriz.