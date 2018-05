Los Nocheros siguen afrontando compromisos en diferentes ciudades de Estados Unidos

Con más de 30 años de carrera artística, Los Nocheros siguen afrontando desafíos en diferentes puntos del planeta. Su música marcó una época muy especial del folclore y los oídos no dejan de endulzarse en cada una de sus presentaciones. Rubén, Mario, Kike y Álvaro no se detienen y siempre van por más.

En el inicio del mes de mayo, “los hombres de negro“ se encuentran recorriendo nuevamente diferentes ciudades de Estados Unidos, entre ellas Dallas, Houston, New York, Washington, Miami, Los Ángeles, Salt Lake City, San Francisco, y Las Vegas. Significa la segunda gira por Norteamérica en menos de un año.

A su regreso se presentarán en el Teatro Coliseo, de Buenos Aires, los días 23 y 24 de mayo, con el show “Voy a amarte”, donde el público podrá disfrutar un espectáculo totalmente nuevo, que reunirá las grandes canciones de amor de Los Nocheros.

“Voy a amarte, se trata del nuevo single que acabamos de grabar y que ya tuvo notable repercusión en la gente. Luego de llevar nuestra música por Estados Unidos, vamos a ofrecer un par de espectáculos en Buenos Aires, donde renovaremos nuestro romance con el público. También llevaremos este show por el resto del país”, afirmó Mario Teruel antes de emprender el viaje a Estados Unidos.

Con el inconfundible sello de Los Nocheros, que los convirtió en referentes indiscutidos, esta nueva canción fusiona la fibra romántica del grupo con la pasión de la balada. “Voy a amarte” es acompañada por un video protagonizado por la modelo Sofía “Jujuy” Jiménez.

Pasaron 30 años desde aquel día de 1986 cuando, en una reunión de amigos, dicidieron encaminarse profesionalmente en el oficio del canto, sin imaginar que llegarían a movilizar masas. Luego de un notable aprendizaje, sellaron un pacto: jamás abandonarían el barco aunque las inclemencias del tiempo les jugaran en contra. Estos muchachos unieron sus sueños. Y perseverancia, constancia, esfuerzo y sacrificio fueron los nuevos temas de su repertorio. La apuesta valió la pena porque con sobrado sudor llegaron a convertirse en pioneros del resurgimiento del folclore nacional.

“Después de 32 años le doy otro valor a la historia de Los Nocheros, antes no me daba cuenta por el simple vértigo. Ahora, las personas nos refrescan la memoria de la cantidad de discos de oro, de platino, y de diamantes, que logramos en nuestra carrera. Siempre nos admiramos por los lugares del planeta que nos tocó actuar. Con los changos tenemos una frase que siempre la ponemos en boca: pensar que con una guitarrita, una zamba y una chacarera, miren dónde estamos’. Esa es la bella realidad que nos tocó vivir”, resaltó Mario.

21 discos grabaron Los Nocheros en 30 años de carrera. Dos 2 discos de diamante obtuvieron por los CD “Signos” y “Señal de amor”, al vender más de 500.000 copias el primero y 250.000 el segundo.

Con más de 25 álbumes publicados, más de 3 millones de copias vendidas, múltiples premios Gardel y Grammy Latino, más de 3 millones de espectadores y miles de kilómetros recorridos, Los Nocheros representan un antes y un después para el folclore nacional. Sin dudas, la bandera de Salta se encuentra en lo más alto de la mano de estos cuatro cantores de la tierra de Güemes.