Una velada especial con Javier Aparicio

El cantautor Javier Aparicio se presentará el jueves próximo, a partir de las 21.30, en una peña de Balcarce al 900, donde se despedirá de su gente antes de encarar una gira por Buenos Aires.

Músico experimentado, oriundo de Tartagal y con un gran caudal de voz y expresión musical, tiene sus bases musicales en guitarra y violín. Fue integrante del dúo La Coartada, y grupo Arenales que alcanzaron un llamativo nivel y protagonismo de incontables noches en festivales en el norte y sur del país.

En esta particular ocasión se presentarán canciones que van desde lo festivo entre zambas, huaynos y chacareras, pasando por reconocidos clásicos como: Cuando llora mi guitarra, Zamba para olvidar y El Antigal; cerrando el repertorio con tradicionales del folclore, como La chacarera del violín, Déjame que me vaya, La Taleñita, Luna de Tartagal, entre otros.

Interpretaciones nuevas se harán eco en la voz de Aparicio con canciones como La Calle Soledad (letra de Roberto Ternán); Instinto Astral (letra de Víctor Saiz); Soy feliz, pero te extraño (letra de Moro Teruel y música de Juan Correa). Además, la chacarera Cantor de madrugadas y Cajita chayera (letra y música de Javier Aparicio).

“Esta velada será especial, seguramente la noche ganará en emotividad. No tengo dudas, que los amigos cantores se sumarán por el bien del espectáculo. Tengo numerosos desafíos para afrontar durante el presente año y eso es importante para mi carrera artística”, aseguró el cantor salteño.