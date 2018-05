Video. González Oro: "A Urtubey le creo, tiene vocación real"

Luis González Oro, estuvo anoche invitado al programa de Luis Novaresio, "Debo Decir". Durante la emisión, al conductor le pidieron que exprese su mirada sobre la política y fue categórico: "hay muy pocos políticos a los cuales yo puedo creerle cuando me hablan en la intimidad, pero son muy pocos, me alcanza una mano para contarlos" y continuó, "a Juan Manuel Urtubey le creo por ejemplo, a él le creo que tiene la vocación real de gobernar (...) para el bien común para el bienestar general, y me parece que no se está haciendo y si hay un cambio no lo voy a ver, y eso me da bronca" y siguió, "Alfonsín un día me habló de 20 años y yo le dije presidente hábleme de la solución hoy, a un tipo que se esta cagado de hambre (perdónenmé la expresión) no puede hablarle de un programa a veinte años, tiene que poner la comida hoy en la casa". Por último, cargó contra la actual gestión de Mauricio Macri.

Además estuvieron invitados la modelo y conductora Pamela David y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, entre otros.