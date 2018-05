El ciclón, por el pase de fase ante Atlético Mineiro en Brasil

San Lorenzo, envalentonado por la clasificación a la Libertadores 2019, visitará hoy a Atlético Mineiro de Brasil, con la intención de avanzar a la segunda fase de la Copa Sudamericana, otro de sus objetivos para este semestre.

Con la ventaja del triunfo por 1-0 de la ida, el ciclón afrontará la revancha en el estadio Raimundo Sampaio de Belo Horizonte a las 21.45, con arbitraje del chileno Julio Bascuñán.

San Lorenzo, ganador de la primera edición de este certamen, sacó una mínima pero importante ventaja al ganar por 1-0 en la ida, y con un empate se asegurará el pase a la segunda fase del torneo.

La clasificación, en caso de conseguirla, significará un nuevo espaldarazo de confianza para San Lorenzo que viene de lograr el primer -y más importante- objetivo del semestre con el pasaje a la próxima Libertadores, a falta de una jornada para el final de la Superliga.

Tras la paliza que le propinó Godoy Cruz (5-0) en casa por la Superliga, el ciclón hilvanó cinco partidos sin perder (tres triunfos y dos empates) y el inicio de la racha fue justamente el partido de ida ante Atlético Mineiro.

El equipo del Pampa no brilla pero la mencionada derrota ante los mendocinos fue la única de los últimos once partidos.

En cuanto a lo futbolístico, Biaggio viajó a Belo Horizonte sin el equipo confirmado, pero lo más probable es que retorne Paulo Díaz al lateral derecho en lugar de Marcos Angeleri.

Además, Marcos Senesi seguirá como acompañante de zaga de Fabricio Coloccini, ya que Matías Caruzzo no se recuperó de la lesión.

En el mediocampo la duda pasa por la titularidad de Nahuel Barrios.

San Lorenzo visitará a un Atlético Mineiro tocado por la seguidilla de partidos y que todavía duda si la Copa Sudamericana es una prioridad, dado que ocuparía el tercer puesto de preferencia por debajo del campeonato brasileño y la Copa de Brasil.

Por este motivo el entrenador evaluará hasta último momento el físico de los futbolistas y luego definirá la formación.

Los exjugadores de River Plate Tomás Andrada y Juan Cazares forman parte del Mineiro.

A. MINEIRO S. LORENZO

Víctor N. Navarro

Patric P. Díaz

L. Silva F. Coloccini

Gabriel M. Senesi

F. Santos G. Rojas

Adilson Gudiño o Barrios

G. Blanco Piris Da Motta

Luan F. Moyano

R. Otero R. Botta

R. Guedes N. Reniero

R. Oliveira N. Blandi

DT: T. Larghi DT: C. Biaggio

Horario: 21.45

Estadio: Raimundo Sampaio (Belo Horizonte, Brasil)

Arbitro: Julio Bascuñán (Chile)

TV: Fox Sports.