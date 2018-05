Acosta: “Jugar con Rosario Central es una hermosa vidriera”

Cada vez toma más preponderancia el partido que Juventud Antoniana deberá jugar frente a Rosario Central por los 32avos. de final por la Copa Argentina, un hecho histórico si es que se tiene en cuenta que los equipos salteños tienen chances a cuentagotas de cruzarse en competencia oficial, y en instancias de eliminación directa, con una “mole” del fútbol nacional, como lo es el “canalla”, uno de los cuadros más populares del interior del país.

El “Beto” Claudio Acosta, ex San Lorenzo de Almagro, quien alguna vez supo codearse con la elite del fútbol, describió cómo se espera esta presentación, que se produciría el 18 de mayo. “Estamos con ganas y aparte tenemos la motivación de que vamos a jugar con un equipo de Primera. Y también para tener continuidad con el trabajo. Es una vidriera hermosa este partido. Hay que tomarlo en serio y prepararlo bien”, puntualizó el Beto en diálogo con El Tribuno.

El hábil volante reconoció que no será sencillo enfrentar a un rival de estas características. “Ellos vienen en competencia. Tuvimos un mes y medio o dos meses parado y es una complicación, así que trataremos de ponernos bien en estas dos semanas que tenemos de margen”, especificó el volante.

Para Acosta será esencial “mentalizarnos en que podemos hacer las cosas bien y eso nos va a dosificar en todo sentido para llegar a este enfrentamiento con Rosario Central”.

En relación al reencuentro que hubo con sus compañeros, en la reanudación de los trabajos, el “Beto” comentó: “Volvimos a reencontrarnos después de un tiempo. Volvimos a entrenar y era lo que queríamos después de estar mucho tiempo parados. Todo se hace tedioso. Así que sobre todo hay que tratar de ponernos bien para este partido”.

Se le consultó a Acosta si

solamente piensa en este partido con Rosario Central o hay otros proyectos en cuanto al futuro, a lo que respondió: “Por ahora es la única meta que tenemos a corto plazo. Yo creo que después de ahí se verá cómo sigue todo”.

Claro que también se habló de la posibilidad que el mediocampista creativo pueda seguir en el santo más allá del partido de Copa. “No sé. En lo primero que debemos pensar es en Rosario Central. Jugar el partido y tratar de que las cosas salgan de la mejor manera posible. El nivel de uno adentro de la cancha implica mucho para poder continuar acá o en otro lado”, declaró Acosta.

Fue oportuno tocar el tema de que Juventud debe tener una mirada crítica del pasado para fijar metas y trazar objetivos. “Si, pero eso para más adelante, para cuando arranque el Federal A. Ahora hay que mirar el final de este torneo que pasó, en el que jugamos la reválida y que no fue el mejor, pero para continuar acá y empezar a pensar en el Federal A, yo creo que también influye el rendimiento individual que podríamos llegar a tener en el partido que jugaremos con Rosario Central”, consideró al final.