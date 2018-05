Vargas y Rojas, a prueba en Talleres, y Central Norte espera

Central Norte tiene la cabeza puesta en la Copa Argentina pero también está pendiente ante la incertidumbre de saber si será invitado o no al Federal A.

Este jueves el cuervo se medirá con Juventud Antoniana en un amistoso de pretemporada y no contará con Hernán Vargas y Federico Rojas, ya que ambos se encuentran en Córdoba a prueba en Talleres.

Este es otro de los tantos casos de jugadores juveniles que se van de Salta a probar suerte a otros clubes con el objetivo de crecer profesionalmente ante el estancamiento que tiene el fútbol salteño.

Tanto Vargas como Rojas estarán a prueba desde hoy hasta el jueves y ambos son representados por el exjugador de Central Norte Juan Carlos Prycodko, quien desde hace tiempo es representante de jugadores.

Desde la dirigencia del cuervo esperan que ante una posible venta haya un convenio de club a club y que no se pase por alto la formación de la institución. De todas maneras, de quedar seleccionados los jugadores de Central, Talleres deberá pedirle el pase al club y seguramente habrá condiciones que acordar.

Hernán Vargas está en Central Norte desde la escuelita de fútbol, a diferencia de Federico “Chicho” Rojas, que llegó hace un par de años a Central Norte tras su pasó por San Antonio.

Es sabido de muchos casos de jugadores de las inferiores de los clubes de Salta que se fueron a otras instituciones y los clubes formadores no recibieron nada a cambio.

Tal como Bruno Vides, exjugador de Juventud Antoniana quien hoy se desempeña en Primera División defendiendo la camiseta de Lanús y por su salida el santo jamas recibió nada a cambio.

Lo cierto es que hasta el momento el cuervo solamente podrá reclamar los derechos formativos en caso de una futura venta, pero habrá que esperar qué condiciones pone el representante de estos jugadores para sacarlos de Central Norte.

Si bien es cierto que los jugadores buscan progresar en sus carreras, lo cierto es que los clubes casi nunca reciben nada a cambio cuando los representantes hacen de interlocutores entre las instituciones y le quitan el derecho a un resarcimiento económico a los clubes formadores.

Pensando en Juventud

Este jueves, a las 22, cuervo y santos se medirán en el estadio Padre Martearena en un amistoso de pretemporada que les servirá a ambos para sumar minutos de cara a sus respectivos compromisos en la Copa Argentina, y también para recaudar en tiempo de “vacas flacas”.

En cuanto a la organización del encuentro, quedan por ajustar detalles en cuanto al precio de las entradas, pero lo que si se confirmó que ambos clubes venderán sus propias entradas y los ingresos quedarán para el club.

Cabe destacar que para este encuentro el técnico Ramón “Turco” Apaza contará con mayoría de jugadores surgidos de las inferiores, más las presencias de Mariano Maino, Matías Ceballos, Tomás Armella y César González, jugadores que le aportarán experiencia al equipo.

El plantel continuará hoy con los entrenamientos en el estadio Dr. Luis Güemes, donde hará fútbol bajo el mando del cuerpo técnico.