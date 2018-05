El Tribuno BB busca otro triunfo para cerrar la serie

Las victorias que El Tribuno Básquetbol (TBB) consiguió en el Nicolás Vitale frente a Atlético Tala lo colocó 2-0 y a un solo triunfo de acceder a los play-offs nacionales del Torneo Federal. Esa victoria podría darse esta noche en el tercer juego, que se disputará en la cancha de los entrerrianos a partir de las 22.

El verdolaga se instaló cerca de las 19 en Rosario del Tala (Entre Ríos) tras un viaje de 19 horas, cargando la ilusión de toda la barriada de la zona sur. Federico Parada, uno de los referentes, se refirió al partido de esta noche.

“Nosotros estamos tranquilos, sabemos de lo fuerte de su localía, pero tenemos en la cabeza de que si hacemos un buen partido en defensa podemos tratar de ganar el partido. Para ganar hay que estar concentrados, jugar con mucha intensidad, como hicimos en el último partido”, expresó Parada, presente en 32 partidos de la temporada 2017-2018 del Torneo Federal, con promedio de 8,25 puntos por juego.

Los dos partidos jugados en nuestra ciudad sirvieron además para analizar algunos de los puntos fuertes que tiene Atlético Tala. “Ellos tienen individualidades muy buenas, pueden encontrar goles en descuidos que podamos tener en la parte defensiva. Tienen gol en todas las manos, todo va a depender del trabajo en defensa que hagamos. No tenemos que dejarlos jugar cómodos, es la única manera de llevarnos el partido de mañana (por hoy). Mientras nosotros hagamos nuestro trabajo en defensa y mejoremos en la parte de ataque eso nos va a dar mucha fluidez, que a ellos les costó mucho en el último partido”, agregó Parada.

Los dirigidos por Pablo Martínez se encontrarán con el clima caliente que impondrá la parcialidad local. Los entrerrianos no pierden en su cancha desde hace 5 meses y 20 días; en total suman 16 juegos con 15 triunfos y una derrota.

“Ellos tienen un público que llena la cancha. En su último partido llegaron a meter 800 personas. Por experiencia sé cómo es la cancha, porque me tocó jugar con Salta Basket en Rosario del Tala. No va a ser fácil, tenemos que estar muy concentrados y depender mucho del trabajo en defensa”, destacó el jugador.

El plantel realizará por la mañana trabajos en cancha, analizará videos y luego quedará a la espera del partido que puede cerrar la serie. De no lograr su cometido, El Tribuno BB y los entrerrianos volverán a enfrentarse el próximo jueves a la misma hora. De ser necesario, el quinto juego será en Salta.