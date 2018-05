El Ballet Folclórico Nacional tras el crecimiento de la danza

Marina Cavalletti

El Tribuno

“Salta ha contribuido con muchísimas imágenes a la materialización de las imágenes de la danza. También con sus poetas increíbles que hemos leído y a partir de lo que hemos bailado”, asegura Silvia Zerbini, quien desde fines del año pasado está a cargo del Ballet Folclórico Nacional.

El Tribuno visitó a la directora en medio de los ensayos de una función especial: festejar el Día Internacional de la Danza (que se celebró el pasado 29 de abril) en el anfiteatro del parque Centenario, que se reprogramó por las lluvias en Buenos Aires.

El día fue fijado por la Unesco para recordar el nacimiento de Jean-Georges Noverre, innovador y estudioso del movimiento, maestro y creador del ballet moderno.

La fecha tiende a reunir a aquellos que han elegido a la danza como forma de vida, más allá de las barreras culturales para celebrar la danza y su diversidad.

“He tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa en Salta y hasta hice amigos entrañables en Tartagal. Por supuesto que Marina y Hugo Jiménez son emblemáticos bailarines de esa provincia, a quienes respeto especialmente por su calidad y trayectoria. Manejando, he transitado caminos increíbles, como el de tanta policromía que hay desde Cafayate hacia la inmensidad de los Valles Calchaquíes. Pienso que la naturaleza ha sido muy benévola con esa provincia y no hay otra posibilidad de que su producción artística, y de que sus expresiones populares no sean maravillosas. Tan ricas como sus empanadas, tan dulces como sus zambas con cantorazos y cantorazas tan ricos, que tenemos y hemos tenido en aquella provincia”, asegura la maestra de danza.

Abunda en detalles sobre la disciplina y remarca que la importancia de establecer un día mundial “radica en recordarla como parte de la vida. Convocamos a todos a salir a bailar, todos los días, y nos manden sus videos a bfn.argentina @gmail.com para que nosotros podamos compartir y hagamos conocer los bailarines que hay en Salta y en el resto del país”.

Desde octubre de 2017 está al frente del ballet nacional, y lanza su opinión sobre el cuerpo de baile y la relevancia de que existan organismos de esta envergadura. “En estos meses que llevó en el ballet debo señalar que es un organismo tan complejo que necesita muchísimo más que virtuosismo: requiere pasión, convicción, paciencia, criterios colectivos y mucho, mucho amor por lo que se hace .Y que exista, hace que nosotros no saquemos jamás los ojos del pueblo que nos nutre y de la memoria de los mayores y que los dueños de lo folclórico se sientan representados”, dice.

Zerbini integró los ballets de El Chúcaro Santiago Ayala, de Miguel Ángel Tapia, el Oficial del Festival de Cosquín, acompañó a Jorge Cafrune en la gira De a caballo por la patria, entre otras.Las recuerda y remarca que “de estas grandes personas, cultores del arte, intenté aprender a no dejar que la vanidad me ganara. Y que el arte, más aún si es de la raíz de la tierra, debe ser generoso y genuino. Estas experiencias influyeron totalmente en mi estilo sobre el,escenario. Y seguramente seguirán influenciando. Ahora, el ballet nacional es también un aprendizaje para nosotros como el equipo directivo”.

En cuanto a la realidad de los bailarines en general, evaluó que “todavía hay que desarrollar más el respeto por la danza, como una actividad totalmente importante y compleja e integral. Tanto de quienes trabajamos, como de para los que trabajamos”.

Y señala que la vida la llevó por este camino artístico. “El saber escuchar me llevó. Los caminos y los maestros. Y esta es la pregunta más difícil siempre, porque para mí todo es danza y la danza es todo. Nunca dejé otros amores, como los hijos, por ella . Pero jamás la abandoné ni me abandonó”.

Con admiración por los maestros salteños, Zerbini reitera su reconocimiento por los referentes salteños: “La Moro (esposa del “Nochero” Mario Teruel ), queridísima compositora, compartí jurados. Un párrafo muy especial para Luis Tolaba y su escuela de danza, persona de una humildad y una calidad intransferibles. Es una de esas personas de tierra. Su escuela, su compañera y su compañía son maravillosas.