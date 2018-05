Juana Viale habló de las terribles críticas por su actuación en “Edha”

En diálogo con la periodista Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad, la protagonista de Edha se sinceró: “Creo que las personas que hablaron tremendamente mal de la serie, son personas que no vieron todos los capítulos, o solo vieron el primero. A mí me han llegado muy buenas críticas, por los que entendieron el personaje, todos los que la criticaron hablaron de una Edha, muy fría, muy poco expresiva, y los que pudieron ver eso en dos o tres capítulos que me imagino que es la totalidad de lo que han visto, es cuando han emitido un juicio. Para mí las malas críticas son muy positivas, porque hablan de un resultado de los tres primeros capítulos, personas que no vieron la serie entera”, consideró.

“Hay algunas cosas que ni me llegan porque me cuido de la gente que quiere hacer daño. Porque es muy fácil emitir un juicio, la crítica sobre el trabajo de uno yo la escucho y la recibo y la entiendo también, siempre hay cosas para mejorar. Como sé lo que hice, lo que no hice, lo que es criticable, también entiendo la cizaña, el criticar por criticar, querer destrozar a alguien que hasta a veces da más rating”, acentuó.

Consultada sobre la defensa de su par, Inés Estévez, sobre las malas críticas, Juana agradeció las palabras de su colega y destacó que “Inés es una gran mujer, madre, laburante expeditiva en todo lo que hace. Gracias le diría a Inés, vivimos en una sociedad donde es muy fácil atacar”.

Y continuó: “A lo largo de mi vida, me he criado en este medio por la familia que tengo, y entonces entiendo mucho las cartas que se barajan, mi abuela ha sido prohibida no sé si por ser mujer, creo que la libertad tiene un precio muy caro. A mí me gusta seguir siendo yo”, dijo.

La mesa de Mirtha con Jaitt

Respecto al escándalo de Natacha Jaitt en la mesa de Mirtha Legrand, donde la mediática relacionó a algunos famosos con los abusos en Independiente y la pedofilia, la actriz reflexionó: “Esto lo digo como nieta... es una abuela que tuvo un disgusto muy grande, se sentía culpable por no haber podido frenar una situación, yo le dije que todos nos podemos equivocar, un médico, un alumno, un docente. Cuando uno siente que se equivocó lo más sincero es pedir disculpas, que lo hizo y eso lo fortaleció como persona, es una señora que tiene una edad, un corazón y es extremadamente sensible”. “Cuando uno asume esta profesión tiene que entender que no todo son rayos de luces y aplausos”, cerró a actriz.