"A algunos les molesta que una ama de casa presida el Concejo"

Liliana Nieva tiene 46 años, es ama de casa y solamente pudo terminar el colegio secundario. Tiene cuatro hijos y hasta llegó a ser vendedora ambulante de rosquetes y empanadas para subsistir.

Esta mujer de carácter hoy preside el Concejo Deliberante. La trataron de analfabeta y desde que asumió viene siendo blanco de durísimas críticas, principalmente a través de Facebook.

"Esto es político y evidentemente a algunos les molesta que una ama de casa se encuentre al frente del Concejo Deliberante. No se necesitan títulos para esto, por el contrario, yo conozco la necesidad de los vecinos de los barrios y los recorro en forma permanente. Estoy en este cargo para tratar de mejorar la calidad de vida de la gente, principalmente de los que menos tienen", dijo Nieva a El Tribuno.

"Las críticas sin sentido no me molestan. Yo desempeño con responsabilidad mi trabajo, para eso me eligió la gente. Desde el 10 de diciembre, cuando asumí, estoy todos los días en el Concejo atendiendo a los vecinos y soy la última en irme", destacó.

El miércoles sin sesión

El miércoles pasado, luego del fin de semana largo no sesionó el Concejo Deliberante, por lo que hubo una catarata de críticas de los medios de comunicación y de los vecinos a través de las redes sociales. En la mayoría de los casos atacaron solamente a la presidente del Concejo Deliberante, Liliana Nieva.

"El cuerpo legislativo ha permanecido, el miércoles pasado, de puertas abiertas y con todo el personal trabajando. La sesión ordinaria prevista no se llevó a cabo por una situación contemplada en el reglamento interno en el cual se determina lo siguiente: Que la comisión de labor parlamentaria establece los asuntos a tratar en el Orden del Día (art. 46 Reglamento Interno C. D.) y al caer martes 1 de Mayo la misma no pudo realizarse, quedando sin fijarse el Orden del día, el cual por reglamento debe notificarse y difundirse con 24 horas de anticipación. (art 41 inc. k Reglamento Interno C. D)", remarcaron desde el Concejo, en un parte de prensa oficial.

"Este Concejo no ha realizado la comisión de labor parlamentaria con anticipación puesto que la misma es un procedimiento formal previsto para los días martes y no se encontraban reunidos los recaudos reglamentarios para convocar una sesión extraordinaria ( Arts. 29, 30 y 31 Reglamento Interno C. D)", detallaron.

"Quieren confundir a la gente y hacer creer que no trabajo. Eso es completamente erróneo. Hay muchas cosas importantes que tratar en las sesiones. A los que me critican, los invito a que se acerquen al Concejo. Estos son ataques con fines políticos, pero no me van a doblegar", destacó Nieva.

"Hay otros temas que preocupan porque la situación económica actual es terrible. Hay vecinos que no tienen para comer y van a pedir un kilo de azúcar al Concejo. Por el tarifazo hay vecinos a los que les cortaron la luz, el tema de la calidad del agua, del mal estado de las calles por las lluvias y el pedido de aumento de los taxis, son algunos que están en nuestra agenda", detalló.

Otro de los temas por lo que la cuestionaron con dureza a Liliana Nieva es por el cargo que ocupa su esposo, Mario Antonio Chávez, en la Municipalidad. "Para que vean que hay una intencionalidad política, algunos quieren hacer creer que mi marido entró ahora a la Municipalidad, cuando ya se viene desempeñando desde hace siete años.

Comenzó como contratado en la Secretaría de Gobierno y hasta fue chofer. Ahora es responsable del área de Control y Fiscalización en el canchón, pero no es un funcionario", destacó.

Nieva también integra la comisión denominada "Salvemos a Metán", que defiende la actual traza de la ruta nacional 9/34, en su paso por la localidad del sur provincial, frente al proyecto de construcción de una nueva autopista que podría dejarla afuera.

El edil acusado de abuso

Por otra parte, el Concejo Deliberante de San José de Metán todavía no decidió si un concejal puede seguir o no en funciones, luego del pedido formal de suspensión que presentó la madre de una menor que denunció que su hija fue manoseada por el edil de marras.

Se trata del reelecto concejal Raúl Ricardo Ledesma, quien sigue en funciones a pesar de las graves acusaciones que pesan en su contra y por las que hay un proceso judicial en curso.

El artículo 13 de la Carta Municipal de Metán, Ley 6.566, establece que no podrán ser elegidos miembros del Concejo Deliberante los afectados por incapacidad moral.

“Sobre este tema tan delicado, primero quiero aclarar que nosotros no somos jueces para juzgar a nadie y la Justicia está interviniendo en este caso por lo cual creo que hay que esperar a ver qué resuelve la ley”, dijo Nieva al respecto.

Y agregó que “nosotros hemos pedido asesoramiento legal específico para establecer si corresponde o no una medida administrativa al respecto y sobre eso estamos trabajando”, dijo Nieva para finalizar la entrevista con el corresponsal de El Tribuno en Metán