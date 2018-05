Retuvieron a dos colectivos de larga distancia por fallas

La delegación Salta de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, detuvo dos vehículos de transporte de pasajeros que no contaban con la revisión técnica obligatoria.

La delegación Salta de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, realizó un operativo de fiscalización sobre la ruta nacional N´ 34, a 500 metros al norte de la rotonda de Pichanal.

En el lugar retuvo dos colectivos que habían partido de Orán hacia Santiago del Estero. Ambos no contaban con la revisión técnica obligatoria y además circulaban con el parabrisas rajado.

Por otra parte, dos ómnibus fueron observados por los inspectores del organismo de control: uno no contaba con matafuego, mientras que el otro tenía tres cinturones de seguridad que no funcionaban correctamente. Una vez corregidos esos inconvenientes, pudieron continuar con sus respectivos viajes.

Desde principios de año, los operativos de la CNRT se implementaron en los principales peajes y sobre las rutas nacionales de todo el país, en donde el flujo de los servicios irregulares es mayor.

Es de destacar que los vehículos ilegales son los que no tienen revisión técnica, por lo que carecen de la aptitud necesaria para el traslado y no poseen todo los complementos obligatorios en caso de una eventualidad: salidas de emergencia, matafuegos, control de velocidad, etc. Además no cuentan con seguro: en ese caso y ante cualquier inconveniente el único perjudicado es el usuario. Por otra parte, los choferes no poseen la aptitud del conductor profesional, ya que no tienen la certificación médica adecuada y correspondiente Licencia Nacional Habilitante.

Automatizar procesos

El director ejecutivo del organismo, Pablo Castano, aseguró: "En estos meses buscaremos la automatización de procesos clave, la optimización de los recursos y la desburocratización de los trámites principales. Los ciudadanos demandan, merecen y nos exigen un organismo de control eficaz, ágil y eficiente. Estamos avanzando en la dirección correcta y continuaremos día a día esforzándonos al máximo para honrar los valores de nuestra gestión: profesionalismo, trabajo en equipo, transparencia, ejemplaridad pública y comunicación".

Para verificar que tanto los vehículos como los conductores de los mismos estén debidamente autorizados, se puede ingresar al sitio www .ar gentina.gob.ar/cnrt y realizar las consultas respectivas.

De este modo y con este nivel de exigencias, personal de la CNRT asegura que trabaja cada día en pos de evitar accidentes y garantizar la seguridad de los viajeros.