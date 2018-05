Polo Román, el “chalchalero” que continúa despertando sensaciones

Qué grande Polo Román! un nombre con mayúsculas dentro del cancionero popular. Todavía hay sobrado hilo en el carretel y “las ganas de cantar me brotan por las venas y mientras mi garganta me lo permita estaré en excelente comunión con la gente”, se atrevió a decir este cantor cafayateño que compartió por varias décadas la vida de Los Chalchaleros.

Hablar de este cantor salteño es insertarse en la página dorada del folclore. Un hombre que con su canto se abrió al mundo. Los Chalchaleros afrontaron 5.000 presentaciones a lo largo de su carrera artística, un número que deja en claro la calidad de los artistas.

Hoy, la realidad lo sitúa en el circuito musical junto a Salta Trío, que conforman: Félix Saravia, Marcelo Mena y Gustavo Cianci.

Tuvieron una temporada de verano plaga de actuaciones y hace unos días editaron un disco discográfico titulado “Antológico”.

“Uno siempre tiene en la mente el ideal de hacer un disco. Primero hay que ver que las canciones sean acertadas para que a la gente le guste y las disfrute. Después se debe trabajar a conciencia para que el producto sea el mejor. Mis compañeros de escenario, con los que estoy en la actualidad, me hacen todo más fácil y placentero. La placa cuenta con cinco obras inéditas que compusimos un grupo de personas. Son canciones que hablan de Salta y Cafayate. Además, incluimos otros tres temas que grabé hace mucho tiempo con Los Chalchaleros; también sumé dos que jamás los canté sobre el escenario. Sebastián López, de Los Tekis, nos hizo un trabajo de producción impecable, junto con los changos del estudio Socavón, de Sebastián Choque. Tuvimos invitados de lujo: Los Nocheros, el Chaqueño Palavecino, el Chango Spasiuk, Los Tekis y como si fuera poco, nada más ni nada menos que Vitillo Ábalos. Estoy muy feliz con este disco nuevo. Creo que hemos logrado un sonido propio, sin perder el estilo y la fuerza”, agregó Román.

Nada se comparara al camino recorrido con Los Chalchaleros, y él es conciente de esa realidad, pero el amor a la profesión es más fuerte y todavía quiere llevar su mensaje adonde requieran de su presencia.

“Siempre tengo ganas de cantar, lo hago en mi casa, si hay alguien me invita voy y canto, y si aparece una actuación voy y actúo. El hecho de cantar te llena el alma y además te ayuda a vivir. Creo que toda la etapa con Los Chalchaleros fue precisamente eso, el hecho de cantar muchísimo y llegar a la gente, de llegar bien al público con lo que hacíamos. Nosotros ensayábamos siempre, yo me iba a Buenos Aires y me quedaba unos días preparando las canciones que íbamos a presentar en ese momento. Además, siempre se agregaban canciones nuevas al repertorio. En oportunidades

uno se cansa, pero a la hora de la verdad, cuando subís al escenario y ves que todo resulta dentro de lo pactado, ahí te das cuenta que el trabajo no es en vano, sabés que no te vas a equivocar, y que a la gente le va a gustar escucharte”, enfatizó.

Polo encontró en Salta Trío el socio ideal para un escenario. “Es muy importante el trabajo de este trío, vamos por el camino correcto. Félix, Marcelo y Gustavo, me generan una tranquilidad enorme. Son profesionales de verdad, tienen el sabor del canto de Salta, y eso es muy valorable. No creo que haya una provincia en el país que haya aportado tanto a la música nativa como lo hizo nuestra hermosa Salta”, aseveró Román.