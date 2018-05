EE UU se retira del acuerdo nuclear con Irán

El presidente Donald Trump anunció hoy que Estados Unidos abandonará el acuerdo nuclear firmado entre Irán y las mayores potencias y volverá a imponer sanciones a Teherán que habían sido levantadas por el pacto.

En un anuncio en la Casa Blanca, Trump dijo que el acuerdo de 2015 no podía impedir que Teherán desarrolle armas nucleares y, por lo tanto, habría derivado en una carrera armamentística en Medio Oriente.

El presidente dijo que, desde que firmó el pacto, Irán continuó con todo tipo de acciones desestabilizadoras, incluyendo patrocinar el "terrorismo" y seguir desarrollando su programa nuclear, pese a que la ONU ha dicho que Irán cumplió el acuerdo.

"Las ambiciones sangrientas de Irán sólo se han vuelto más audaces", dijo Trump.

"Está claro para mí que no podemos impedir una bomba atómica iraní con esta estructura podrida, en mal estado, del actual acuerdo", señaló el presidente.

Trump dijo que, además de "retirar" a Estados Unidos, su gobierno volverá a imponer a Irán sanciones económicas que se habían levantado en virtud del acuerdo, por el cual Teherán congeló actividades que le permitían desarrollar un arma nuclear.

"Poderosas sanciones volverán a entrar plenamente en vigor. Si el régimen (iraní) continúa con sus aspiraciones nucleares, tendrá problemas más grandes que los que haya tenido jamás", señaló.

"Estados Unidos no hace amenazas vacías", agregó, luego de advertir que su gobierno sancionará duramente a cualquier país que comercie con Irán en violación de las penalidades norteamericanas.