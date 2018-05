Amplio rechazo del arco opositor a "la vuelta al FMI"

Dirigentes de distintos sectores de la oposición cuestionaron hoy la vuelta de la Argentina al FMI y coincidieron en que se trata de un "retroceso" para el país, mientras referentes de organizaciones sociales llamaron a "resistir en las calles las nuevas recetas de ajuste".

Entre las expresiones en contra del anuncio del presidente Mauricio Macri se contaron dirigentes kirchneristas, massistas, de la izquierda, el GEN, randazzistas, Proyecto Sur, el Partido Socialista, de gremios y movimientos sociales, aunque no hubo repercusiones del llamado peronismo "dialoguista".

El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria exigió que "cualquier posible acuerdo con el FMI, previo a su aprobación, sea discutido ampliamente en el Congreso", al considerar que "nada de lo que se quiera acordar con el Fondo tiene que ser realizado a espaldas del pueblo argentino".

"La decisión de hoy significa un grave retroceso. A los dos años y medio de gestión de Néstor Kirchner la Argentina canceló la deuda con el FMI. 13 años después, a dos años y medio de gobierno, Macri nos manda al Fondo. Nuestro rechazo está fundamentado en la historia económica de la Argentina. Los acuerdos con el FMI siempre fueron perjudiciales para nuestro pueblo", recalcó la bancada que encabeza Agustín Rossi.

Absoluto rechazo al reciente anuncio realizado por el Presidente de la Nación respecto a las negociaciones para acceder al financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). — Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) 8 de mayo de 2018

El exjefe de Gabinete Alberto Fernández también cuestionó el anuncio de Macri y advirtió que recurrir al FMI forma parte "otra vez" de "las recetas que aplicaron con la Alianza".

"La única idea que se le ocurrió a Macri es recurrir al prestamista de última instancia: eso es el FMI", sostuvo el dirigente peronista, quien cuestionó "otra vez un blindaje, un mega endeudamiento" y dijo que se hace "trizas la economía".

La única idea que se le ocurrió a Macri es recurrir al prestamista de última instancia. Eso es el FMI. Otra vez un “blindaje”. Otra vez mega endeudamiento. Otra vez las recetas que aplicaron con la Alianza. Que manera de hacer trizas una economía. pic.twitter.com/jLOWcZ83Cm — Alberto Fernández (@alferdez) 8 de mayo de 2018

El líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, en tanto, denunció que la negociación con el FMI significa "la entrega total del país" y agregó: "Era lo previsible, pero nunca pensé que se iba a hacer de la forma en que se hizo".



También los líderes del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) advirtieron en un documento consensuado que "la decisión de buscar un salvataje del FMI es la confesión de que todas las medidas anunciadas hasta el momento para enfrentar la crisis han fracasado".

"Asimismo, el pacto con el FMI representa la confesión de que el ajuste anunciado la semana pasada no era suficiente para los especuladores internacionales. En el informe elaborado por el Fondo se ´recomienda´ bajar los salarios, subir la edad para jubilarse a los 70 años, reducir las partidas de gasto social e imponer una dura reforma laboral", señaló el FIT, que además exigió a las centrales obreras "a un paro activo nacional".

Dirigentes llaman a resistir en las calles

El anuncio oficial también despertó un llamado de dirigentes sociales a "resistir en las calles" la vuelta de la Argentina al FMI, por lo que podrían organizarse en los próximos días algunas medidas en este sentido.

El diputado Leonardo Grosso, referente del Movimiento Evita, remarcó que ya se sabe "lo que pasa cuando entra el FMI al país", por lo que sostuvo que "los movimientos populares, los sindicatos y cada argentino y argentina con memoria deben estar en la calle resistiendo esta política que sólo va a generar hambre, desocupación y miseria".

Ya sabemos lo que pasa cuando entra el FMI a nuestro país.

Los movimientos populares, los sindicatos y cada argentino y argentina con memoria debemos estar en la calle resistiendo a esta política que sólo va a generar hambre, desocupación y miseria. pic.twitter.com/sq3L4BpHrX — Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) 8 de mayo de 2018

Por su parte, el líder de MILES, Luis D' Elía, sostuvo que la convocatoria al organismo internacional de crédito es "la Doctrina del Shock de Milton Friedman aplicada a fondo" y agregó que "sólo millones de argentinos en las calles pueden poner final a esta situación generada intencionalmente por la mafia ladrona que nos gobierna".

"Dejar la soberbia"

El equipo económico del Frente Renovador de Sergio Massa, en tanto, le reclamó al Gobierno que "deje la soberbia de lado" y empiece a escuchar a la oposición "en vez de buscar ayuda y consejo en el FMI, resultando esto en un nuevo endeudamiento".



"Entendemos que el gobierno fue irresponsable, no escucho a la gente, ni se abrió a otras propuestas. Como tantas otras veces no sabemos qué es lo que vamos a entregar a cambio. ¿Más ajuste? ¿Más recorte a los jubilados? ¿Más tarifazos? El Presidente declara que esto es una herramienta para continuar con el gradualismo, cuando en realidad hemos sufrido dos años de políticas de ajuste y aumentos abruptos", enfatizó el equipo integrado por Roberto Lavagna, Aldo Pignanelli y Marco Lavagna.

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, a su turno, dijo que "el anuncio del Presidente asusta" y agregó: "No nos están contando todo o traicionan alevosamente la expectativa que construyeron. La Argentina necesita un plan y un rumbo y el gobierno escapa al diálogo necesario para un pacto que nos de previsibilidad".

El anuncio del Presidente asusta. No nos están contando todo o traicionan alevosamente la expectativa que construyeron. Argentina necesita un plan y un rumbo y el gobierno escapa al diálogo necesario para un pacto que nos de previsibilidad. — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) 8 de mayo de 2018

Por su parte, el coordinador de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, señaló que "Macri habla y vuelve a hundir al país en las recetas del Fondo Monetario", en momentos en que la organización inició una serie de actividades que incluyeron ollas populares en el centro porteño de cara a la Marcha Federal por Pan y Trabajo el 28 de mayo próximo.

El senador nacional de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas también expresó: "Tocamos fondo, ahora empieza el verdadero ajuste".

En el 2001… y en el 2018 también.



La tragedia de la deuda externa se llevó el excedente de trabajo de los argentinos porque en lugar de reinvertirse en obras de infraestructura para el país se utilizó para pagar servicios de deuda.



Volvemos al FMI cuando #HablaMacri. pic.twitter.com/xZ4soF5F3S — Pino Solanas (@fernandosolanas) 8 de mayo de 2018

El FMI viene siempre con letra chica.

Suba de tarifazos, reducción de obra pública, despidos y más ajuste.

Es lo que vamos a terminar pagando todos los argentinos. — Pino Solanas (@fernandosolanas) 8 de mayo de 2018



"Esta historia ya la conocemos. Se terminó el gradualismo y empieza el verdadero ´ajustismo´. Ahora sí, tocamos fondo. La tragedia de la deuda externa se llevó el excedente de trabajo de los argentinos ya que en lugar de reinvertirse en obras de infraestructura para el país se utilizó para pagar servicios de deuda", subrayó Solanas.

A su vez, el presidente del Partido Socialista, Antonio Bonfatti, sostuvo que las medidas adoptadas por el Gobierno significan un "retroceso" y un "ajuste" que afectará "especialmente a los que menos tienen".

"Es un retroceso a una etapa que ya creíamos superada", señaló el exgobernador de Santa Fe en la red social Twitter.