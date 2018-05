Salta Basket larga su final por la permanencia contra Ferro

La serie que hoy iniciará Salta Basket deparará su destino en la Liga Nacional de Básquet. Esta noche, desde las 21, disputará el primer juego del play-out frente a Ferro Carril Oeste en Caballito. La mala campaña de ambos equipos los puso en esta situación, un mano a mano para definir quién seguirá en la máxima división nacional y quién jugará la próxima temporada en la Liga Argentina, ex TNA.

Ferro, uno de los clubes fundadores de la Liga Nacional, llegó a esta situación al sumar 13 victorias en 38 presentaciones, mientras que Salta Basket llegó a once victorias en igual cantidad de fechas. Por su mejor récord, los de Caballito tendrán la ventaja de disputar tres de los cinco encuentros en el Héctor Etchart.

“Esta es una final que nadie quiere jugar pero si ganás, cambia la historia”, sostuvo el quijaneño Emilio Stucky, uno de los U-23 de Salta Basket.

“Trabajamos pensando en los hombres determinantes de Ferro como Balbi, Harper y Alessio, entre otros. Me parece que si estamos concentrados y hacemos bien las cosas nos podemos traer algo de Capital, igual tenemos que asegurarnos la localía que en este tipo de competencias es muy fuerte”, señaló el ala pivote.

El equipo del barrio porteño de Caballito tiene ventaja a su favor en los dos partidos que jugó frente a Salta Basket en la fase regular. En el Etchart ganaron 90 a 70 y en el Delmi vencieron ajustadamente por 90 a 86.

En lo personal, Stucky señaló que “está siendo un año positivo porque sigo sumando minutos en una liga de primer nivel nacional e internacional. También en La Liga de Desarrollo, donde encontré un rol que no tenía en la Liga. Igual entiendo que mi rol en el equipo de Liga A es estar siempre al pie del cañón para cuando el entrenador me necesita. Aportar en defensa y cuando puedo tomar mis tiros”.

El segundo partido de la serie se jugará el próximo viernes también en Buenos Aires.