El fútbol femenino tiene su Asociación Salteña

El fútbol femenino se expande y transita nuevos horizontes. Las chicas no se quedan de brazos cruzados, buscan tener el protagonismo que se merecen y formar a nuevas deportistas. Así nació la primera Asociación Salteña de Fútbol Femenino, que tiene como presidenta a Belén Morelli, exjugadora y entrenadora de Central Norte.

“El 18 de abril se nos hizo la entrega de la Personería Jurídica. Hoy -por ayer- terminé de retirar todos los papeles. Estamos comenzando a trabajar con el fútbol femenino, se habló con Emanuel Sierra (subsecretario de Deportes) y se mostró interesado en el proyecto para armar escuelas en diferentes barrios. Esa es la prioridad del proyecto”, contó Morelli en diálogo con El Tribuno.

El propósito de fundar este nuevo y novedoso organismo es muy claro: “Buscamos integrar la parte deportiva y social. Ver otras cosas que los clubes no lo ven. Como jugadoras tenemos experiencia y sabemos a qué apuntar”, explicó la titular.

Como todo reciente emprendimiento, resta mucho trabajo por delante para construir una base sólida. “Lo que más necesitamos primero es conseguir un espacio físico. Ahora, como ya tenemos Personería Jurídica, puedo comenzar a mandar notas solicitando un terreno”, expuso Belén.

La presidenta de la Asociación trabajará junto a 12 compañeras que integran la comisión directiva, más la colaboración de algunos padres y jugadoras del cuervo.

“Soy técnico de Central y delegada de mi equipo, nada más. No tenemos una liga paralela, la Asociación es otra cosa”, aclaró Morelli para evitar cualquier suspicacia.

“Salieron cosas lindas, se están abriendo muchas puertas. Esta mañana -por ayer- tuve una reunión con Jéssica Braver, de ONU Argentina, y me dijo que contamos con todo su apoyo”, expresó la presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol.

Por otra parte, Belén Morelli habló del torneo Copa Salta La Linda: “Se jugará la quinta edición del 13 al 15 de julio, en el estadio Martearena”, anticipó una de las organizadoras. Y agregó: “En primera contamos con 16 equipos y después estarán las categorías sub 14 y sub 17. Vienen equipos de casi todo el país y dos de Bolivia. Será el torneo más grande que se hizo en Salta, habrá más de 450 jugadoras”, aseguró.

Los dirigentes también tienen la intención de incluir a cuadros locales en las categorías menores, como por ejemplo San Bernardo de Coronel Moldes.