Se oficializó la escuela de fútbol de Juventud Antoniana

Un momento histórico se vivió ayer en el Fray Honorato Pistoia con el lanzamiento de la escuelita oficial del Centro Juventud Antoniana.

Mediante una conferencia de prensa, Darío Cayón (dirigente) presentó al cuerpo que trabajará junto a los más chicos de la institución.

Ricardo “Ricky” Gómez será el coordinador general y estará acompañado por Victoria Valente (Psicopedagoga), Facundo Caprini (Kinesiología y Fisioterapia) y Javier López (Preparador Físico).

“Es algo muy importante que el club tenga algo propio, como un semillero para que le de jugadores a la Primera. Por suerte largamos y por suerte vamos a tener la posibilidad de tener más chicos y obviamente que la responsabilidad es mucho más grande. El desafío es muy bueno, tenemos un grupo bárbaro que va a trabajar en la preparación de los chicos, queremos que se identifiquen mucho con el club, que tengan sentido de pertenencia. Para ellos era un sueño hoy entrar a la cancha de Juventud”, sostuvo Gómez.

Por su parte, el presidente de Juventud, José “Pepe” Muratore, remarcó la importancia de tener de manera oficial esta nueva escuelita.

“Con esfuerzo hoy quedó formalizada la escuelita de Fútbol con Ricky Gómez, que es una historia en Juventud Antoniana. Los padres se van a sentir a gusto”.

Con respecto a la escuelita de fútbol “Los Santitos”, que estaba indirectamente relacionada con Juventud, Muratore aclaró: “La otra escuelita era particular, usaba el nombre de los santitos, es un proyecto particular que lo hacía el señor Rivero para él, no para la institución. Nunca perteneció a Juventud, fue un emprendimiento privado que se hacía afuera de la entidad”.

Por último, el titular antoniano pidió que los chicos se sumen a esta nueva iniciativa.

“Queremos que los chicos lleguen al club, se críen en el club, que tengan un estado de pertenencia y que conozcan desde muy chiquititos lo que es Juventud Antoniana. Esperemos que con el tiempo den los frutos que tiene que dar”.

En la jornada de ayer, la escuelita de fútbol de Juventud trabajó en doble turno en el estadio Fray Honorato Pistoia, por la mañana y por la tarde. Cerca de cincuenta chicos se hicieron presentes en el primer día y prometen sumarse muchos más con el correr de los entrenamientos.