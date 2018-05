Boca quiere sellar hoy el bicampeonato en el bosque

Boca, líder de la Superliga, visitará hoy, desde las 19.15, a Gimnasia y Esgrima La Plata en el partido que estaba pendiente de la fecha 25 con la gran posibilidad de consagrarse bicampeón del fútbol argentino, algo que logrará si gana o empata, ya que con esos resultados será imposible que el escolta Godoy Cruz lo alcance.

El encuentro se llevará a cabo con el arbitraje de Facundo Tello y televisación de TNT Sports.

El equipo xeneize que dirige un ídolo del club, Guillermo Barros Schelotto, tiene 56 unidades, tres más que Godoy Cruz, con dos partidos por delante, el de hoy ante los platenses y el del fin de semana frente a Huracán, de manera que con sumar un punto será campeón, ya que los mendocinos no podrán alcanzarlos porque les queda un solo encuentro, el domingo frente a Tigre.

Este cotejo, que se debió jugar el domingo 29 de abril a las 11, fue suspendido por el árbitro Tello debido a las lluvias que se registraron en La Plata.

De manera que Boca irá en busca de su título número 33 a nivel local (tiene 18 internacionales) y el 27 del profesionalismo, ya que en la era amateur sumó seis, en un partido que tras varias idas y vueltas se jugará solo con los hinchas de Gimnasia y no con los xeneizes y en el estadio único de La Plata como preferían los dirigentes de ambos clubes.

Boca, que el domingo superó a Unión de Santa Fe por 2 a 0 con dos goles de Ramón “Wanchope” Ábila, necesita definir el campeonato en La Plata para comenzar a planificar lo que será su partido de la semana próxima como local de Alianza Lima de Perú por al Copa Libertadores, que necesita ganar y que a su vez Junior de Barranquilla pierda o empate en Brasil con el Palmeiras, caso contrario quedará eliminado en la fase de grupos, lo que sería un golpe importante.

Para enfrentar al lobo volverán a la titularidad los jugadores Leonardo Jara y el uruguayo Nahitan Nández en reemplazo de Julio Buffarini y Emanuel Reynoso, y el resto del equipo será el mismo que venció al tatengue.

En Gimnasia, el entrenador interino Darío Ortiz, repetirá la formación que empató con Independiente en Avellaneda (1 a 1) ya que no tuvo lesionados ni suspendidos.

En cuanto al historial entre ambos, favorece a Boca con 79 triunfos contra 31 de Gimnasia, más 34 empates luego de haberse enfrentado en 144 ocasiones.

Lo cierto es que Boca buscará cerrar hoy otro capitulo triunfal en su historial, a pesar de no convencer.

Gago ingresaría unos minutos de capitán

El técnico Gustavo Barros Schelotto y la dirigencia xeneize evalúan la posibilidad de que Fernando Gago integre la nómina de los concentrados para que pueda ir al banco de suplentes.

La idea es más simbólica que deportiva, ya que si Boca se corona bicampeón, el volante ingresaría faltando pocos minutos para ser el capitán que fue en el comienzo del torneo, antes de su lesión, y pueda levantar el trofeo.

Gago jugó 45 minutos en reserva el sábado contra Unión y como novedad auspiciosa no sintió dolor en la rodilla derecha donde fue operado de los ligamentos cruzados anterior en octubre del año pasado.

El mediocampista se había lesionado en octubre del año pasado cuando ingresó para la Selección argentina ante Perú, en las eliminatorias sudamericanas.

Desde allí trató de recuperarse, pero se esfumó la idea de estar en el Mundial de Rusia y parte de la Libertadores.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Manuel Guanini, Maximiliano Coronel y Matías Melluso; Fabián Rinaudo y Nicolás Colazo; Nicolás Dibble, Brahian Alemán y Matías Gómez; y Nicolás Contín. DT: Darío Ortíz.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Nahitan Nández, Carlos Tevez y Cristian Pavón; Ramón Ábila. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Arbitro: Facundo Tello.

Cancha: Gimnasia y Esgrima La Plata.

Hora de inicio: 19.15.

TV: TNT Sports.