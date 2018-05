Aislados: el agua se llevó un camino y cavó dos metros

El Camino a Berruezo, en La Merced, acrecienta su triste fama a causa de las inundaciones. Desde hace dos años que el caudal que baja desde Rosario de Lerma hace estragos, tanto que algunas casas están a punto de desaparecer y los agricultores de la zona no pueden sacar la producción.

Así lo afirmó Juan Carlos López, un vecino del lugar que tuvo que poner una escalera de dos metros para subir a su casa. "El agua se comió el camino, tanto que para entrar o salir de la casa tengo que hacerlo por una escalera. La traza quedó dos metros abajo", contó.

El hombre, quien vive desde hace 57 años en el lugar, dijo que nunca vio algo así. "Antes, durante el verano corría agua pero luego se nivelaba con las máquinas, lo hablábamos al intendente Pérez de La Merced, lo reparaba, se rellenaba y quedaba transitable. Desde el año pasado las aguas bajan como un río y se llevan todo el camino. Lo comió como dos metros para abajo, es irreparable. Hasta se llevó los caños del sistema de riego presurizado que estaban enterrados", relató.

"El sistema de riego presurizado me beneficiaba, pero ahora ya no lo quiero". López recordó que los inconvenientes comenzaron cuando se iniciaron los trabajos de instalación del sistema de riego presurizado. "La inundación más fuerte la sufrimos el 5 de enero de este año y la segunda más terrible el 5 de mayo, algo nunca visto. Yo me dedico al tabaco y no puedo sacar la producción para llevarla a la Cooperativa. La casa corre el riesgo de que se la lleve el agua. A mí el sistema de riego me beneficiaba, pero ahora ya no lo quiero. Desde que comenzó la obra arrancaron los problemas".

Para finalizar, el agricultor mercedeño dijo que ahora "parece que están desenterrando toda la cañería que va a lo largo del camino para volver a colocarla. No sé qué va a pasar con este camino, que ha desaparecido y nosotros quedamos atrapados, aislados".

Las obras

El fenómeno de las aguas que bajan torrentosas desde Rosario de Lerma a La Merced y que arrasan todo a su paso, también golpearon duramente las obras del sistema de riego presurizado del río Toro y que tiene como beneficiario directo al sector rural de la provincia.

Como puede apreciarse en las fotografías, algunos tramos de los enormes caños de la red fueron arrancados de cuajo y arrastrados por el castigado Camino a Finca Berruezo, cuya traza se extiende desde las zonas altas del Valle de Lerma hasta el corazón del centro urbano de La Merced. Este año el caudal que circula por allí sorprendió a todos, pese a que la situación se venía presentando todos los veranos. Todo indica que en el límite entre los departamentos Cerrillos y Rosario de Lerma está sucediendo algo "non sancto". Muchos señalan que el canal que se construyó en Rosario es el origen de todos los males de localidades vecinas. Otros van aún más allá y aseguran que la problemática se agravó por el agua de riego que algunas fincas desvían a los caminos y rutas provinciales y nacionales.