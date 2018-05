El Tribuno BB encontró un freno a sus aspiraciones

El Tribuno BB no pudo este martes conseguir la clasificación a los play-offs nacionales al perder frente Atlético Rosario del Tala, en Entre Ríos, por 81 a 69. Ahora la serie de la Conferencia Norte del Torneo Federal quedó 2 a 1 para los salteños, que mañana tendrán un intento más de quedarse con la llave jugando de visitante.

Atlético Tala salió decidido a no dejar la oportunidad de descontar en la serie jugando su primer partido de local. Se mostró mucho más preciso, mientras que el verdolaga no contó con esa intensidad defensiva que lo caracterizó en los dos partidos disputados en el Nicolás Vitale.

El Diablo Azul tuvo un alto porcentaje de efectividad que lo llevó a ganar el primer parcial por 26 a 12; con los catorce puntos de ventaja, se dispuso a jugar con mayor tranquilidad el segundo cuarto trasladando la presión a los salteños. El Tribuno pudo nivelar las acciones en el segundo cuarto que también lo perdió por 16a 14 pero la ventaja que los locales sacaron en los primeros diez minutos les permitió irse al descanso con un contundente 42 a 26.

En las estadísticas comparativas, Atlético Tala logró un 44 por ciento en tiros de campo (13 de 29) mientras que el Tribuno solo pudo encestar 9 de sus 34 intentos para un 26 por ciento.

Después del sacudón que sufrió en el primer tiempo, el verdolaga salió al tercer cuarto a achicar la diferencia frente a su rival. El porcentaje de efectividad creció y llegó a acortar la brecha a nueve puntos. Sin embargo, los entrerrianos soportaron ese momento de dominio visitante para mantener una diferencia de 12 puntos (60-48) para el inicio del último cuarto.

Si hay que destacar del Tribuno BB fue que nunca entregó el partido más allá de la diferencia que había sacado el local. El último periodo fue un reflejo de eso; los salteños, dirigidos por Pablo Martínez, buscaron por varios medios descontar en el tablero electrónico, encontraron algunas fallas en la defensa entrerriana y potenciaron su ataque.

El esfuerzo final dejó al verdolaga con un buen envión anímico a pesar de la derrota; ahora se abre el capítulo del cuarto juego de la serie que se disputará este jueves en el mismo escenario; en juego para los salteños estará la clasificación a los play-offs nacionales, instancia destinada para los ocho mejores equipos del Torneo Federal.

La síntesis

A. TALA 81 TRIBUNO 69

J. Bollo 7 E. Cancina 25

M. Hauscarriague 21 M. Saravia 8

G. Romero 5 F. Parada 0

J. Wall 27 E. Freeman 20

I. Monti 14 (fi) F. Arias 14 (fi)

J. Ascaino 0 N. Szeinkop 0

B. Isaurralde 0 L. Villalba 0

B. Salvatori 2 O. Collado 0

M. Pandiani 0 A. Heredia 0

J. Fumaneri 4 A. Vides 0

M. Mazzini 1 A. Schej 0

D. Echazarrata 0 G. Farah 2



DT: G. Fernández DT: P. Martínez

Los parciales: 26-12 (26-12), 16-14 (42-26), 18-22 (60-48) y 21-21 (81-69).

Estadio: Atlético Rosario del Tala.

Árbitros: Aitor Ramayo y Cristian Díaz.