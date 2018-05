Elizalde: "El precio de la carne se mueve más por inflación que por el tipo de cambio"

La suba del dólar mejora los ingresos en algunas actividades agropecuarias, como los granos, pero el sector en general padece la inflación, que seguramente pasará el 15 por ciento que proyecta el Gobierno nacional.

¿Cómo índice el contexto en los productos que llegan a la mesa de los argentinos? En el caso de la carne, el precio se altera más por inflación que por tipo de cambio, respondió Lucas Elizalde, presidente de la Sociedad Rural Salteña.

"Si bien la carne se exporta, más del 90% se consume en el mercado interno, entonces se mueve más por inflación, oferta o demanda local que por exportación", explicó.

"Cuando hay suba de dólar solamente suben productos que tienen cotización internacional y que son la soja, el maíz, el trigo, el girasol y el poroto", agregó Elizalde.

El dirigente reconoció que la suba del dólar mejora los ingresos de los productores de soja, maíz, girasol y poroto pero que también impacta negativamente en los costos.

"Los agroquímicos están dolarizados. El combustible también se mueve por tipo de cambio y hay muchos otros costos que también se mueven por él pero en la ecuación es más favorable que desfavorable. Si el dólar asciende hay una pequeña mejora para el productor", recalcó.

A pesar de que la escalada del dólar sea positiva para el sector agropecuario, "me interesa destacar que a mediano y largo plazo no es bueno ni siquiera para nosotros que no hay previsibilidad con el tipo de cambio", finalizó Elizalde.

Los autos

Por otra parte, las concesionarias de autos aseguran que "por ahora" no aumentaron los valores de los vehículos.

"Las ofertas de vehículos siguen iguales y no hay variaciones de precios. No se tocaron y las ofertas en financiaciones continúan, tal como se puede apreciar en las publicidades publicadas recientemente en los diarios. Se tomó todo esto como turbulencia pero no hubo medidas de aumento en nuestro sector por ahora", dijo el titular de la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina (Acara), regional Salta, Alonso López, y llamó a mantener la calma.

"No es cuestión de apresurarnos, es decir, no es que por un aumento del dólar, especulaciones o lo que fuera inmediatamente tienen que aumentar los precios de los autos", afirmó.

Según López, desde el sector, la situación económica "se está evaluando de otra manera".

"Estamos en un contexto complicado donde las concesionarias y fábricas están dispuestas a colaborar para que el país salga adelante. Hay una serie de componentes que hay que estudiar antes de que suban los productos, inclusive el mercado", dijo.

Con relación a las ventas, el dirigente destacó los buenos resultados que se vieron en el mercado en los últimos meses. A nivel nacional hubo 75 mil autos patentados. "La perspectiva que sigue en camino es llegar al millón de unidades durante todo este año", añadió el empresario.

López llamó a apostar a la mejora de las condiciones. "Sobre todo las de la parte impositiva que si pueden afectar gravemente a todos. Estamos trabajando y tenemos fe que saldremos adelante", finalizó López.

.