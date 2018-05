El préstamo es un último recurso y el Gobierno debe alcanzar acuerdos con la oposición

"Se debe cuidar la cuestión fiscal y para esto se necesita acuerdos, y los acuerdos se hacen no con consensos cerrados sino acercando aún con los disensos. Ahí juega un papel de suma importancia la oposición", añadió.

La dirigente política Graciela Fernández Meijide consideró la solicitud de préstamo al FMI por parte del gobierno como un "último recurso" y destacó la necesidad de alcanzar acuerdos con la oposición.

"Argentina no va al FMI esta vez como fue en las veces anteriores sin tener otro recurso, sino que va como último recurso. Va para no tener que achicar en los planes sociales que en todo caso sería lo más dramático", manifestó Fernández Meijide.

El presidente Mauricio Macri anunció ayer que la Argentina volverá a solicitar ayuda financiera "preventiva" al FMI tras 15 años, para "hacer frente a esta nueva situación internacional de subas de tasas y del petróleo, y la devaluación de monedas".



"Este gobierno fue ingenuo, creyó que les hablaba a los empresarios e inmediatamente venian las inversiones y no es así. El espacio del empresario no es el de la generosidad ni el de la devoción patriótica. Desgraciadamente esto es así en todas partes", indicó.

"El gran desafío del gobierno es como va a lograr algún tipo de acuerdo en temas fundamentales como el déficit fiscal", añadió en declaraciones a radio FM La Patriada.