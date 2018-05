Brutal robo a una mujer a la salida de un banco: la golpearon y la arrastraron

Dos delincuentes le sacaron 48 mil dólares. "Pense"que me mataban", dijo Gloria Cufimano. Nadie para para ayudarla.

La mujer acababa de retirar una importante suma de dinero de un banco de la zona del Puerto de la ciudad de Mar del Plata. Solo llegó a hacer cuatro cuadras antes de que la sorprendieran dos delincuentes. La golpearon y la arrastraron por el piso para robarle, a solo 20 metros de una comisaría. Nadie la ayudó y la sospecha, es que la entregaron. "Pensé que me mataban", dijo entre lágrimas Gloria Cufimano, la víctima de la salidera.

El hecho ocurrió en la sucursal de 12 de Octubre y Figueroa Alcorta, del Banco Francés. Ella había ido con la intención de tramitar un rescate pero, sorpresivamente, el gerente de la sucursal le ofreció llevarse el dinero en el momento. Aceptó sin imaginar lo que le iba a pasar apenas unos minutos después. "Estoy mal porque me llevaron el ahorro de toda mi vida", se lamentó.

El robo fue violento y en pleno mediodía. "Me asusté y solté la cartera porque ", relató la mujer y añadió todavía angustiada: "Pensé que me mataban". La brutal agresión quedó grabada en las cámaras de seguridad de un negocio de la zona y en ella también se puede ver como nadie paró a ayudarla.

Gloria perdió todo lo tenía y sus sospechas apuntan directamente al banco. "Solo el gerente y yo sabíamos de la transacción", aseguró. Pero además, también le resultó llamativa la actitud del hombre cuando volvió más tarde para denunciar lo que le había ocurrido. "No me quiso ni mirar", sostuvo.

En la comisaría no le fue mucho mejor y como si no fuera ella la víctima del hecho, el comisario le cuestionó que hubiera subido el video del robo a internet. "Se enojó", recordó Gloria, "Quería que lo mantuviera en secreto para no interferir en la investigación". Los ladrones que la atacaron eran dos y escaparon en una moto, en contramano por la calle 12 de Octubre. Actuaron a cara descubierta pero hasta el momento se encuentran prófugos.