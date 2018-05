Hoy se realizará una nueva marcha contra el tarifazo

En el interior del recinto, los diputados debatirán el proyecto, presentado por la oposición, que apunta a frenar el "tarifazo" en los servicios públicos. En las afueras, la Multisectorial 21F -liderada por Pablo Moyano- encabezará una movilización que busca "terminar en un paro general en el corto plazo", según publicó Crónica.

En las últimas horas, y con el empuje de Camioneros, las centrales obreras cruzaron llamados telefónicos en busca de una "unidad cercana". La convocatoria es a las 18, frente al Congreso de le Nación. "Hay que hacer algo para que entiendan que esto no es una dictadura", disparó este martes Hugo Moyano, quien volvió a involucrarse en las internas cegetistas.

En ese marco, la Multisectorial 21F, que aglutina a dirigentes del PJ bonaerense, intendentes, regionales sindicales y movimientos sociales, moviliza por la tarde. Y quien se metió de lleno en la discusión fue el propio presidente de Independiente. "Me preocupa que la gente se quede sin trabajo y la promoción de una ley que quita derechos. Pero que no se va a votar porque les vamos a pedir a los diputados que se acuerden de Eva y Perón", anticipó el ex secretario general de la CGT.

Para Hugo Moyano, "viejos y chicos son los que más sufren. Eso lo pone a uno ante situaciones de angustia. Y no vemos la capacidad del gobierno de resolver".

La discusión que tiene el mundo gremial pasa por el aumento en las tarifas. Pablo Moyano aseguró, una vez más, que si Macri veta el proyecto que busca frenar el tarifazo "llamaremos a un paro general". Más cauto, su padre destacó: "Habrá que reunirse. Y si lo aprueba la gente haremos un paro".

En ese sentido, cabe destacar que el apellido Moyano recorre nuevamente los pasillos de Azopardo. Y así se llega al 22 de agosto, cuando entre los candidatos a renovar el triunvirato, un sector amplio de la CGT postule, según le confirmaron a este medio, al líder de Camioneros al frente de la central obrera.

En cuanto a la movilización de la tarde del miércoles, Miguel Díaz -titular de docentes nucleados en Udocba- pidió "decirle basta al gobierno. Rechazamos la violenta suba en las tarifas impagables para la mayoría de los sectores. Y a todo esto se le suma la participación, nuevamente, del FMI".

"Vamos a pelear como peleamos en noviembre cuando ya tenían abrochada la reforma laboral. Porque eso es volver a los 90", resumió Pablo Moyano. Hugo Yasky, diputado por Unidad Ciudadana y otro de los dirigentes que estarán presentes en la marcha, pidió "reunirse entre las centrales obreras y los movimientos sociales para que salga un plan en conjunto en el corto tiempo".

Sin embargo, los teléfonos tanto de la CTA como de la CGT están prendidos y más de una vez hubo llamados cruzados.