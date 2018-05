Los audios que se intercambiaron Esmeralda Mitre y el ex presidente de la DAIA

Esmeralda Mitre y el ex presidente de la DAIA Ariel Cohen Sabban son protagonistas de una historia complicada. Ella quería pedir perdón por unos desafortunados dichos y vivió una situación de acoso sexual por parte del funcionario.

Mitre acusó a Cohen Sabban de haberle pedido dinero y de acosarla sexualmente durante una reunión pactada para que la actriz pida perdón por sus infortunados dichos sobre el Holacausto. DiarioVeloz tuvo acceso a varios audios que se intercambiaron.

El escándalo estalló el fin de semana con el desplazamiento de Ariel Cohen Sabban de la presidencia de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la actriz Esmeralda Mitre reveló detalles del encuentro entre ambos: dijo que fue extorsionada y resultó víctima de abuso sexual.

La mujer contó que después de sus polémicas declaraciones sobre el Holocausto (el mes pasado Mitre había afirmado en una entrevista con Infobae que las víctimas no eran tantas como se creía) desde la entidad la citaron a una reunión para aclarar la situación.

“Me toca un pecho y me quiere dar un beso. Primero en el cuello y después en la boca, yo justo me corro y lo esquivo. Entonces me levanto del sillón y le digo que se tiene que ir, porque yo tenía otra reunión pactada también en mi casa. La situación se había puesto violenta y él en un momento me dice: Quedate tranquila que no te voy a garchar. Una situación muy desagradable”, denunció en su momento Esmeralda Mitre.