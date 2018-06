Hay tranquilidad de los choferes por lo que pueda pasar

Miguel Barrera es delegado de la agrupación Colectiveros Unidos de Salta (CUS) y en diálogo con El Tribuno aclaró que los choferes de Saeta no tienen "mucha preocupación" por el conflicto que involucra a Saeta y a las ocho empresas prestadoras del servicio de transporte público.

"Hay un sindicato ausente (UTA), un dirigente que está abulonado y no hace nada por los muchachos ya que no salió a decir nada. La lista Celeste y Blanca del CUS somos los únicos que estamos dando tranquilidad a los muchachos y vamos a seguir luchando para darles estabilidad", dijo.

En otra parte de la charla afirmó que el laburante está tranquilo porque sabe que si se va una empresa o todas, alguien va a prestar el servicio en la ciudad de Salta.

Barrera también criticó a los dueños de las líneas que explotan los distintos corredores del área metropolitana. "Los empresarios que no digan que no tienen plata porque les sobra. En este momento, estoy contento por los 400 compañeros que tienen trabajo, pero como delegado no me gusta que los exploten, que trabajen haciendo changas, no les pagan un sueldo justo o las horas extras", expresó.

El chofer también destacó que si las empresas pretenden hacer un "lock out" o un paro, la agrupación de colectiveros no va a compartir esa idea. "Cuando necesitamos de los empresarios no estuvieron con nosotros. No creo que se animen a parar, creo que es una presión por parte del empresario hacia el Gobierno, a Saeta en este caso", agregó.

No terminarán

En contraposición, el secretario general de la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), Pablo Medrano, expresó que no hay preocupación en el sector porque no cree que Saeta y las empresas prestadoras del servicio de transporte público vayan a terminar su relación, donde hubo inversiones muy grandes en unidades e infraestructura.

"No creo que vayan a dejar así nomás la explotaciones de los corredores, ninguna de las dos partes tiene interés de romper esa relación. Lo que más nos interesa es preservar los puestos de trabajo y la estabilidad del convenio de trabajo ante una eventual ruptura de los contratos entre Saeta y las empresas. Desde siempre nuestra preocupación más grande es la continuidad laboral de los compañeros", afirmó.

El sindicalista expresó que siempre han defendido el llamado a licitaciones porque considera que la competencia mejora las condiciones. "Creo que en el sistema de transporte debería haber licitaciones para tener oferentes comprometidos. Las empresas están teniendo ganancias líquidas casi sin costo porque están teniendo unidades nuevas casi sin costo de mantenimiento", afirmó el gremialista ante la consulta de este medio.

El miembro de la CTA también fue muy crítico con la UTA al considerar que lo que esta haciendo a nivel nacional con los acuerdos con los empresarios no es bueno y que las paritarias son insuficientes. "Es por eso que estamos pidiendo reapertura de paritarias urgente. En las ultimas cláusulas de acuerdo salarial se plantea un posible reforma en el convenio colectivo de trabajo, esto es una antesala a la reforma laboral", añadió el Pablo Medrano.