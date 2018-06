Tras larga espera, se entregan los lotes comunitarios

Después de mucha espera comenzó la entrega de la etapa III de lotes sociales y comunitarios de Campo Quijano.

Son 208 terrenos que comenzaron a entregarse a las familias beneficiarias del lote municipal en su tercera etapa cuya ubicación se encuentra en el kilómetro 2 de la ruta provincial N§ 36 que une a la ciudad de Rosario de Lerma con Campo Quijano.

La posesión se hizo efectiva este miércoles y concluirá hoy. Las familias firmaron la documentación de acreedores de terrenos de 20 metros de fondo por 10 metros de frente, con número de catastro y ubicación de la manzana que le corresponde a cada grupo municipal. Por ahora los servicios de agua y luz, obligatorios en los loteos, deberán esperar puesto que Edesa y Aguas del Norte respectivamente deben terminar con los tendidos de los servicios públicos requeridos para las diferentes propiedades.

Ahora pueden hacer uso de sus terrenos quienes quieren comenzar a edificar sus viviendas en este terreno enmarcado en medio de un paisaje maravilloso. Claro está, pasaron tres años para esta entrega, cuestionada en su momento por la dilación de los trámites, la cantidad de postulantes y el enmarañado polvorín político que hizo eclosión ante la incertidumbre de estas entregas.

Hasta se asentaron denuncias por la fecha de sorteo de estos lotes municipales.

Se acusó hasta de quita de terrenos a otros beneficiarios de las etapas anteriores, porque no hacían uso de la posesión. Y ahora, en medio de las dudas e incertidumbres, aparecieron las respuestas para estas 208 familias de Campo Quijano, cuyos datos ya pasaron por el rigor del control mediático y administrativo para acceder a estos terrenos.

"Se habló mucho de este tema sin saber la realidad de la situación. Es cierto que hubo 900 postulantes; también es cierto que muchos de estos postulantes no completaron las documentaciones y otros fueron depurados por no cumplir con los requisitos. Decían que no teníamos los terrenos, están a la vista. Esto no fue improvisación. Por esos tenemos etapa I y II en cuyos terrenos ya viven familias. Son alrededor de 1.000 familias las beneficiadas en estas tres etapas", explicó el intendente Manuel Cornejo.

Con estas entregas las familias podrán iniciar sus proyectos de viviendas.

Los terrenos están valuados en unos 250 mil pesos. Las familias de la etapa I pagan cuotas de 50 pesos en cinco años.

La etapa II y esta de 208 terrenos no tienen aún el valor de la cuota, aunque las estimaciones de la comuna estipulan casi al mismo valor de las etapas anteriores.

Los desarrollos inmobiliarios privados ubicados frente al municipal cuentan con las mismas dimensiones y valores nominales superiores. Se espera otro loteo para las familias que quedaron al margen de estas posesiones.

"A todos les queremos dar soluciones, hay mucha gente que necesita y tiene paciencia, también hay otros que se dejan llevar por las calumnias", acotó Cornejo.

.