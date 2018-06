Urtubey dijo que no viene "un segundo semestre favorable"

Un ajuste centrado en la obra pública puede generar perjuicios al sector productivo, advirtió ayer en Cachi el gobernador Juan Manuel Urtubey. Su proyección sobre la economía careció de optimismo. En conferencia de prensa, remarcó que cualquier problema que haya a nivel global, a la Argentina le pega muy fuerte por su situación de vulnerabilidad.

El mandatario dijo que no ve un segundo semestre favorable para la economía argentina. Sostuvo incluso que ahora se están pagando las políticas monetarias que se llevaron adelante en los últimos años.

Como en otras oportunidades, Urtubey reiteró su apoyo al Gobierno "para que le vaya bien". No obstante, se diferenció en la arena política: "Nosotros no vamos a acompañar electoralmente al presidente Macri. Vamos a plantear una alternativa superadora. Soy de los que creen que hay que animarse a competir, no porque el otro fracase y le vaya mal, sino porque lo puedo hacer mejor".

Al justificar su pronóstico para los próximos meses, mencionó el resultado negativo de la balanza comercial -se importa más de lo que exporta al mundo-, tildó de vulnerables las políticas cambiarias y resaltó la debilidad estructural en términos de competitividad de los sectores productivos.

"No hay que pretender que todo el ajuste pese sobre la obra pública, que es lo que nos da competitividad a la actividad productiva, porque si no entramos en un círculo vicioso del que no podemos salir", apuntó el gobernador salteño.

Como a otros gobernadores, a Urtubey le preocupa que, por el préstamo que dará el Fondo Monetario Internacional, se recorte la obra pública. Ayer Macri puso paños fríos al mencionar los proyectos que se llevarán adelante en Salta y resto del NOA.

Urtubey llegó ayer a Cachi junto al presidente Mauricio Macri para trabajar en una agenda que justamente apunta a tratar de destrabar algunas obras que ya estaban previstas por la Casa Rosada, varias en el Plan Belgrano.

Funcionarios nacionales y provinciales se reunieron temprano en un hotel de Cachi, que tuvo una jornada particular ante la presencia de quienes definen las políticas públicas en la Argentina y Salta.

Dos horas después de que Macri habló al país en el Centro Municipal, Urtubey respondió a los medios sobre los puntos acordados con la Nación e hizo lecturas políticas tras la aprobación del proyecto de tarifas en el Senado y el veto de Macri.

Fueron varios los planteos que se hicieron, básicamente por rutas y por la necesidad de Salta de contar con nuevos establecimientos penitenciarios, ya que creció exponencialmente la cantidad de presos desde que la Provincia persigue el microtráfico.

Sobre tema político del momento, las tarifas, Juan Manuel Urtubey dijo que, con el proyecto que se aprobó en el Congreso ayer a la madrugada "perdió la gente". Aprovechó para defender la propuesta que había elevado con otros gobernadores para reducir el IVA a los servicios públicos.

"Había que pensar en la gente, porque el Gobierno nacional está generando una política de ajuste tarifario que yo no comparto. Frente a eso, la oposición no es sustentable. Lamentablemente la intransigencia de unos y otros, llevó al lugar donde estamos. Creo sinceramente que se juega a la política y no a defender los intereses de la población", acentuó el mandatario.