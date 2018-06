Rubén Méndez Salazar : “Hay desinformación y mala intención al hablar del municipio”

Rubén Méndez Salazar vivió una de las semanas más difíciles al frente del siempre convulsionado municipio fronterizo de Salvador Mazza, luego de que uno de sus hermanos fuera detenido en Tucumán en un procedimiento antinarcóticos. Eso hizo que apartara a la esposa del ahora detenido del cargo que ocupaba como tesorera de la comuna. A la vez, debió lidiar con un grupo de obreros municipales que apostado en la puerta del municipio reclama por el pago de una diferencia en la ayuda escolar y por días de huega que realizaron el mes anterior y que no fueron abonados. Pero también al inicio de semana prácticamente todos los medios de la provincia se refirieron al pedido de intervención que el diputado por el departamento San Martín Manuel Pailler intentó infructuosamente que se tratara en la Cámara Baja, y que no obtuvo dictamen de comisión. Sobre todos estos temas fue consultado el intendente Méndez.

Desde que asumió esta parece haber sido una de las semanas más difíciles de su gestión....

Realmente fue así pero lejos de lo que algunos pensaban me hago cargo de todo y sigo trabajando, no me escondo porque la mejor manera de enfrentar estas situaciones es con trabajo, gestionando, porque para eso me eligieron los vecinos de Salvador Mazza.

¿Cómo se enteró de la detención de su hermano?

Él salió de Salvador Mazza el lunes de la semana anterior y al día siguiente como no se comunicaba, toda la familia, en especial nuestra madre que es una señora mayor, comenzamos a preocuparnos. Vivimos en una zona peligrosa y pensamos que se había ido a Bolivia. Como se movilizaba en una camioneta pensamos que algo podía haberle sucedido. Pero el miércoles al mediodía nos llamaron para decirnos que estaba detenido en Tucumán. Fue un golpe durísimo porque tuvimos que explicarle a mi madre y decirle la verdad de lo que había sucedido. Es una situación que realmente no se la deseo a nadie y que no tiene explicación. Como lo dije en otros medios, si mi hermano cometió un error tendrá que responder ante la Justicia y hacerse cargo de lo que hizo.

Coincidió esa semana que el diputado Manuel Pailler presentara un proyecto pidiendo la intervención de Salvador Mazza...

Lo de Pailler es una cuestión política, yo diría de la peor forma de hacer política porque como legislador nunca vino a hablar conmigo, a interiorizarse de cómo está la situación en el municipio. Quizás él se quedó con esa imagen que muchos quieren mostrar de que acá no se pagan los sueldos, se le debe a todo el mundo o que como en gestiones anteriores, en las que los trabajadores reclamaban por varios meses de sueldos atrasados, sigue ocurriendo lo mismo. Pero no sabe que estamos totalmente al día con todos los empleados de este municipio, con los proveedores, que hacemos esfuerzos y que los paros que se realizaron en prácticamente todo este tiempo es por un atraso de algunos días en el pago de los sueldos. Nunca hemos adeudado más que eso y, sin embargo, se quiere mostrar que esta administración es un descontrol porque hay mala intención.

¿Por qué algunos trabajadores están en medida de fuerza?

Cuando le abonamos la escolaridad establecimos en $1.000 la ayuda escolar pero el gremio exigió $1.250. Esa diferencia era la que estaban reclamando unas 30 personas, pero ya la abonamos, así que no le debemos nada ni a los obreros de planta permanente ni a los contratados. Hemos hecho grandes esfuerzos para estar al día pero se miente tanto sobre Salvador Mazza que algunos compran ese discurso en lugar de venir, hablar conmigo y conocer la realidad de las cosas.

¿Está pidiendo auxilio a la Provincia para cumplir con las obligaciones corrientes?

En el mes de diciembre de 2017 esta administración municipal saldó todas las deudas que tenía con la Provincia por tanto no me deben ni debemos absolutamente nada. Como mucho en ocasiones le pedimos a la Provincia, que abona la coparticipación en dos partes, que adelante el segundo envío una semana, pero no mucho más que eso. Si la Provincia no interviene este municipio es precisamente porque los funcionarios conocen perfectamente cómo nos estamos manejando y la realidad de las cosas, que es muy diferente a la que se difunde en algunos medios. Estamos a días de retomar las obras en la avenida Mariscal Santa Cruz que tanto dolores de cabeza me trajo y de concluir el destacamento policial en barrio Ferroviario. Pero, básicamente, yo estoy tranquilo porque sé cómo nos estamos manejando en cuanto a recursos y pago de obligaciones. La próxima semana vamos a tener otra reunión con el secretario de Asuntos Municipales para brindarle toda la información para que a su vez la baje a los legisladores que quieren saber cómo están las cosas en Salvador Mazza. Pero si quieren conocer de primera mano los invitamos a que vengan, se interioricen pero sobre todo a que actúen responsablemente y no se dejen llevar por mezquindades políticas. Hay mucha mala intención y desinformación sobre Salvador Mazza pero a todo eso respondo con trabajo.