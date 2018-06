Lucrecia Valdez se inspira en el paisaje

Luego de un tiempo de alejamiento de las exposiciones debido a un accidente vascular que la postró, regresa la pintora Lucrecia Argentina Valdez con una muestra donde reúne su obra.

Mañana sábado a las 13, en Las Estufas, ruta 51, km 16, rumbo a Campo Quijano, se dejará habilitada una muestra de paisajes al óleo de Lucrecia Valdez. Una plástica que encontró en el paisajismo una manera de expresar su interioridad. Y aunque hoy Lucrecia se encuentra postrada por problemas de salud, su espíritu artístico no descansa y al contrario sigue buscando cómo acercar al público sus cuadros.

“Comencé despacio, primero como una terapia, hasta que el arte se hizo parte de mí. Una de las maravillas de pintar es descubrir al óleo, es una cosa hermosa: los colores van descubriendo las formas, las luces”, dice Lucrecia. Hace más de 30 años que trabaja con sus cuadros, a los que les dedica pasión y espíritu.

“Yo comencé ya de grande, primero como una terapia. Descubrir el óleo fue una de las grandes experiencias de poder pintar. Es un material noble, que le permite al pintor poder corregir sin desperdiciar nada. Yo nunca tuve apuro en pintar un cuadro, siempre tuve conexión con la obra, una comunicación que no precisa de un tiempo. Como grandes maestros del óleo, me gustan mucho Gauguin y Van Gogh”, cuenta Lucrecia.

Dice que siempre estudió en el atelier de otros pintores. Esto no le impidió abrir su propio espacio interior. “Los paisajes me llegan al alma, donde estoy pinto, disfruto muchísimo poder ponerlos en pintura. Estuve en muchos países pintando. Pinté mucho en la Argentina, pero también Uruguay, Grecia y otros países”, dice Lucrecia.