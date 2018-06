La coplera Mariana Carrizo quiere compartir un abrazo con la palabra

La bagualera Mariana Carrizo presentará el espectáculo Contrapunto, el domingo desde las 20, en la Casa de la Cultura, Caseros 460. Copla, payada y rap serán las estrellas de la noche que promete esta destacada artista salteña.

“Quien es ese gallito, que está cantando en la esquina, tirenlo al gallinero, que lo ensucien las gallinas”. Puede ser esta una copla para iniciar un contrapunto cualquiera.

Como ya nos tiene acostumbrados la gran intérprete y coplera vallista cada vez que se hace presente nos sorprende con sus performances que son propuestas realmente diferentes a muchas otras que circulan normalmente.

En esta ocasión Mariana ofrecerá “Contrapunto”, un concierto de la palabra viva entre diferentes géneros de la poesía oral e improvisada.

Carrizo hoy es una referente de sus raíces ancestrales en Latinoamérica, su versatilidad artística le ha valido la convocatoria de artistas de diferentes lugares del mundo a interactuar con ellos. Uno de las últimas invitaciones fue de René Pérez ( el ex Calle 13) , Lila Downs, Dulce Pontes, etc. y entre los nacionales es una constante.

“Es un regalo de la vida poder dar inicio a Contrapunto, este proyecto que hace mucho tiempo esperaba la luz y que su recorrido será por varias ciudades del país”, contó Mariana.

En Salta, Contrapunto, tendrá como protagonistas de la poesía repentista a dos jóvenes referentes del país.

El payador Emanuel Gabotto, quien tiene un camino recorrido por diferentes lugares del mundo. Nació en la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires. Licenciado en Comunicación Social, es creador de los talleres de payadores de Argentina, además forma parte del proyecto de Payadores Patria Joven. Grabó más de diez discos. Es jurado de certámenes de payada y rap.

El rapero salteño Alkoy tiene solo 20 años, nació en Villa 20 de junio. Se abre paso en el arte del rap con gran firmeza y talento, habiendo ganado competencias como la Free Coya entre otras importantes en el país.

Cada artista desplegará lo suyo en el escenario antes de los duelos.

“El gran poeta Juan Ahuerma, estará a cargo de la poesía declamada. Un privilegio para todos que nos acompañe en este recital de poesía, referente de la dorada época de los 60, portador de la palabra de tamaña altura de aquellos tiempos.muy agradecida que aceptara mi invitación a este recital”, agregó Carrizo.

En referencia a la improvisación, la bagualera sostuvo: “Recibí el repentismo alrededor del fuego desde la infancia, en casa de mi abuela cuando cenaban los paisanos de los cerros de más arriba donde vivíamos llegaban hasta allí con la misión de vender o truequear sus productos en los pueblos más cercanos. Entre el murmullo del fuego corrían los relatos del viaje, de la familia, anécdotas y cuando la cosa estaba más relajada se cruzaban unas coplas, solo unas cuantitas a modo regocijo espiritual con el universo, y entre ello risas, sarcasmos, gestos que cizañaban al otro a responder algo y ese es un modo de comunicación que se aprende desde las sutilezas que hay en las cosas simples y cotidianas. En el 2005 fui convocada a España a un festival internacional de poesía improvisada y música de raíz. Allí estaba la palabra y sus culturas en diferentes formatos: rap, trovo, pie forzado, punto cubano, etc. Poetas improvisadores de Italia, España, Cuba, Uruguay, México, Chile, Venezuela, etc. Todos mostramos y luego entrecruzamos la poesía de cada uno, fue una experiencia maravillosa y que solo pude vivirla en algunas escuetas ocasiones hasta ahora. Después, en el correr del tiempo, en los carnavales y otras celebraciones comunitarias y en todos los cruces que me tocó hacer con los colegas como el Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, entre otros pero esas batallas son flaquitas comparada con la que tendremos mañana en Casa de la Cultura. La invitación no es más que la pretensión de compartir un abrazo con la palabra y algunas de sus expresiones en las que vivimos actualmente. El campo y la ciudad se unirán a través de la palabra rimada y queremos que el pueblo también sea protagonista de este encuentro histórico. La improvisación es un juego con la palabra y nos hace jugar a todos, participantes y espectadores cualquiera sea su modo”.

Una charla

También para los interesados en conocer un poco más a fondo del tema habrá una charla taller de poesía improvisada. Se llevará a cabo el mismo domingo, a partir de las 16 hasta las 18, también en Caseros 460. Pueden inscribirse al siguiente mail: produccion@marianaca rrizo.com.ar. Además, pueden comunicarse al teléfono: 1167865417.