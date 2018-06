La cuentería siente la necesidad del encuentro

El arte de contar llegó a Salta de la mano del narrador oral chileno Jorge Riquelme. El cuentacuentos es también psicólogo comunitario y gestor cultural con una amplia trayectoria en la actividad. Como parte de su experiencia, ha participado en festivales internacionales de cuentería y ha desplegado sus narraciones ante numerosos públicos tanto de niños como de adultos.

En diálogo con El Tribuno, y antes de regresar a su tierra, el especialista dio detalles de su oficio: “Una de las importancias de la cuentería hoy en día es que atravesamos por un período en el cual hay una necesidad de encuentro y de contacto entre las personas. Hay una gran fragmentación en el entramado social, producto de la globalización y el fuerte impacto que han tenido las tecnologías en especial: los medios de comunicación masiva, los canales infantiles, la forma en la que se trata la información. Todo esto ha ido potenciando una individualización y pérdida del sentido de pertenencia que ha tenido como resultado entre muchas otras cosas, la cooptación de los imaginarios propios de cada comunidad y la inserción de imaginarios ajenos y que muchas veces son mucho más pobres a nivel simbólico. Esto hace que hoy en día la cantidad de imaginarios que maneja una persona sea un niño o un adulto, sean mucho más limitados que antiguamente”, explicó.

Además, consideró que “es de gran importancia generar estrategias, espacios genuinos, honestos, directos, que tanta falta nos hacen. Y esto se da principalmente porque la cuentería, a diferencia de otras artes es siempre colectiva o comunitaria, y no puede ser de otra forma”.

Docente

En este sentido, Riquelme reveló sobre su rol como docente: “Producto de la fragmentación del tejido social, hay ciertas competencias que se han ido durmiendo, nos han hecho creer que no tenemos acceso a ellas. Hoy en día, el hablar en público a muchas personas les genera mucho malestar, el tener la claridad para expresar las ideas que uno tiene en la cabeza, también a veces es superengorroso. En ese sentido, los talleres buscan brindar un espacio de experimentación: reconocer en nuestro cuerpo aquellas capacidades comunicativas que todos tenemos”.

El hacedor chileno también presentó sus espectáculos “Soy cuentero” y “Sheng Long , el último dragón de la China” en La Ventolera. Sobre estos eventos, manifestó: “Soy cuentero, el espectáculo para adultos, es el resultado de un proceso de experimentación que he estado llevando a cabo en los últimos tres veranos, de llevar cuentos a lugares vacacionales y presentarlos en restaurantes, en el río, en la playa, a público que no está preparado o acostumbrado a escuchar cuentos. Hago una introducción al oficio, y se los explico a través de una selección de cinco cuentos que van mostrado las diferentes aristas de este oficio. Es un espectáculo muy participativo, de juego, de reflexión y de escucha activa”, puntualizó y prosiguió: “Luego, en el espectáculo principalmente dirigido a niños y niñas, donde recorremos algunos paisajes de la China antigua, de la mano de una niña de esas tierras que siempre ha escuchado muchas historias de dragones y de pronto se ve ante la posibilidad de conocer a un dragón. Se acompaña con algo de música y algunos ritos de invocación del cuento”.

Finalmente, y feliz de su paso por Salta, concluyó: “lo que viene a hacer la cuentería, con este carácter de construcción colectiva, es que precisa siempre del rito de encontrarnos, con la intención de compartir un momento de historias”.